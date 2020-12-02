Воду частично отключат в Сормовском районе 26 января Общество

Холодную воду частично отключат в Сормовском районе завтра, 26 января 2021 года. Об этом сообщили в АО "Нижегородский водоканал".

Ремонтные работы по замене запорной арматуры на трубопроводе холодного водоснабжения по ул. Федосеенко будут организованы для увеличения надежности работы системы водоснабжения.



Под отключение холодного водоснабжения попадают следующие многоэтажные дома и нежилые здания:

- ул. Торфяная, 30, 33, 33 ст 5, 33 ст 13, 33 ст 23, 34, 34 к1

- ул. Федосеенко, 34а, 35а, 44а, 47, 47/1, 47д, 47е, 48б, 49, 49б, 49в, 49д, 49ж, 50а, 51, 51к1, 64, 64б, 65, 66, 67, 68, 69, 79, 80, 81, 87, 87г, 88, 89, 89а, 90, 91, 92, 93, 94, 94а, 94а к1, 95, 96, 97, 98, 98а, 98б, 99, 100, 100а, 101, 101а, 102.

Воды не будет весь день, начиная с 9 утра. Также в соседних домах понизится давление воды.



Нижегородский водоканал рекомендует жителям с вечера понедельника, 25 января, сделать достаточные запасы холодной воды на период отключения. Также будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по адресам отключения в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону 8 (831)246-99-99.