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Общество

Движение под Чкаловской лестницей перекроют до конца июля

25 января 2021 17:23  [1] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Движение под Чкаловской лестницей перекроют до конца июля. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Ограничения начнут действовать с 8 утра 8 февраля и до 31 июля 2021 года включительно. Речь идет именно о запрете движения транспорта на участке Нижневолжской набережной в арке Чкаловской лестницы с возможностью объезда.

Введение данной меры связано с ремонтными работами на лестнице. Инициатор обращения ГП НО "ДиРОН".

Напомним, что лестница частично обрушилась в сентябре 2019 года. На объекте обвалилась облицовка. Позднее эксперты определили, что восстановление Чкаловской лестницы потребует полной замены строительных конструкций на новые.

Полностью лестница должна быть готова открытию летом 2021 года.

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Теги:
Ремонтные работы Транспорт Юбилеи и праздники
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