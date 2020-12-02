Движение под Чкаловской лестницей перекроют до конца июля. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.
Ограничения начнут действовать с 8 утра 8 февраля и до 31 июля 2021 года включительно. Речь идет именно о запрете движения транспорта на участке Нижневолжской набережной в арке Чкаловской лестницы с возможностью объезда.
Введение данной меры связано с ремонтными работами на лестнице. Инициатор обращения ГП НО "ДиРОН".
Напомним, что лестница частично обрушилась в сентябре 2019 года. На объекте обвалилась облицовка. Позднее эксперты определили, что восстановление Чкаловской лестницы потребует полной замены строительных конструкций на новые.
Полностью лестница должна быть готова открытию летом 2021 года.
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