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Общество

Восстановление Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде требует замены ее основы, - эксперты

29 октября 2019 17:18  [136] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Эксперты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета определили, что восстановление Чкаловской лестницы после обрушения ее части потребует полной замены строительных конструкций на новые. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что главным условием восстановительных работ, будет сохранение первоначального облика данного объекта культурного наследия.

"По результатам обследования были установлены основные причины произошедшего разрушения: нарушение нормальных условий эксплуатации строительных конструкций, старение самого материала опорной стенки (она была выполнена в 50-е годы прошлого века), а также использование строительных материалов, которые в настоящее время недопустимы при устройстве подземных частей зданий и сооружений. То есть силикатный кирпич, который использовался в качестве облицовки, сейчас полностью разрушился", - сообщил проректор по научной работе ННГАСУ Илья Соболь.

Он отметил, что сама несущая конструкция, выполненная из монолитного железобетона, в зоне обрушения имеет сильные повреждения. Наблюдается коррозия рабочей арматуры, сквозные отверстия и отклонение стенки по вертикали. Также вся подпорная стенка сейчас пропитана водой. Анкерные крепления, которые должны были держать ее, находятся в неудовлетворительном состоянии.

"По всей поверхности верхней площадки, облицовочному строю имеются трещины, которые говорят нам о возможных дальнейших разрушениях", - добавил проректор.

Кроме того, Илья Соболь напомнил, что в 2013 году был выполнен косметический ремонт подпорной стенки Чкаловской лестницы. Обрушение произошло в ремонтной зоне.

Обследование других элементов подпорной стенки не проводилось.

Ранее сообщалось, что обрушению Чкаловской лестницы присвоен статус чрезвычайной ситуации. Работы по обследованию строительных конструкций объекта в зоне обрушений проводились в середине сентября – начале октября.

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