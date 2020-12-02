Флигель усадьбы Ненюковых передали в собственность Нижегородской области Общество

ул. Черниговская,15 Фото: с сайта google.maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Флигель усадьбы Ненюковых (ул. Черниговская,15, литеры В и В2) передали в собственность Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 27 января 2021 года.

Инициатором передачи выступило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Во флигеле планируется провести реконструкцию к 800-летию Нижнего Новгорода.

Напомним, в настоящее время существует проект редевелопмента ул.Черниговской. Концепция предполагает комплексное обновление всей территории от Казанской площади до переулка Мельничный. Квартал планируется назвать Bridgetown "Чайка".

Также в рамках редевелопмента улицы предусмотрена реконструкция берегоукрепительных сооружений от Канавинского до Молитовского моста. Предполагается, что новая набережная будет совмещать берегоукрепительные сооружения, причальную инфраструктуру, способную принимать суда круизного и малого флота, а также прогулочную зону.

СПРАВКА:

Флигель усадьбы Ненюковых датируется 1840 годом. Вместе с домом по адресу: ул. Черниговская,15А является объектом культурного наследия.

Ненюковы - нижегородские пароходчики и общественные деятели XIX — начала XX вв. Были купцами первой гильдии.