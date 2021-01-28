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Общество

Около 15 тысяч нижегородцев привились от коронавируса на 28 января

28 января 2021 15:12  [90] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Около 15 тысяч жителей Нижегородской области привились от коронавируса по данным на 28 января. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном Минздраве.

Из общего числа вакцинированных, примерно 1,5 тысячи человек уже прошли две фазы введения вакцины. Вторая аппликация проводится через три недели после первой прививки. То есть сначала человек получает внутримышечно дозу одного вирусного вектора, через три недели – другого. Первый вектор запускает иммунный ответ, а второй разгоняет и усиливает его.

В министерстве также сообщили, что за последнюю неделю в области открылось более 20 дополнительных пунктов вакцинации, теперь их больше 80 и они расположены в 73 медучреждениях.

Что касается наличия вакцины, то в ближайшее время ожидается поставка еще 50 тысяч доз препарата.

Напомним, что массовая вакцинация в регионе началась 18 января. Она проводится в добровольном порядке. Направление от врача получать не нужно, но любой вакцинации, в том числе и от новой коронавирусной инфекции, обязательно предшествует консультация врача. Переболевшим COVID-19 можно сделать прививку через 6 месяцев после выздоровления, а контактировавшим с больными - через 14 дней после контакта, если не произошло заражение.

Ранее в Минздраве рассказывали о состоянии вакцинированных от коронавируса нижегородцах.

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Теги:
Здравоохранение Инфекция Коронавирус
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