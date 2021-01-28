Реставрация боевого хода Нижегородского кремля завершится к лету Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Реставрация боевого хода Нижегородского кремля завершится к лету. Об этом сообщил журналистам управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Ремонтно-реставрационные работы организованы в два этапа. Первый - от Тайницкой до Дмитриевской башен находится на завершающей стадии. Работники приступают ко второму - от Тайницкой до Зачатьевской и от Георгиевской до Дмитриевской. Стоимость работ на первом этапе составила 61 млн рублей, на втором - 118 млн рублей.

"Мы идем со значительным опережением срока по первому этапу. Работы начались в октябре. Срок был - май, а мы завершаем в феврале. Планируем также с опережением завершить второй этап", - рассказал генеральный директор компании-подрядчика (ООО "Фрегат") Антон Корягин.

Компания выполняет вычинку стен и пола (замену испортившихся кирпичей на новые), ремонтирует кровлю. На участке от Зачатьевской до Георгиевской башни будут проводится комплексные работы по восстановлению стен, в том числе боевого хода.

Как рассказали эксперты, в работе используются специальные материалы, максимально приближенные к материалам 16 века. Так, для реставрации заказан большемерный кирпич, сходный с кирпичами, используемыми при строительстве крепости. Под воздействием времени и влаги происходит "выветривание" кирпичной кладки. Эти участки стен, а также слой пола, положенный в советские годы, будут заменены.

Закупаемое для ремонта кровли дерево заранее пропитывается противопожарным составом и обрабатывается от насекомых.

"Мы стараемся максимально сохранить вид, который был у Нижегородского кремля в момент его постройки", - отметил Тимофей Шульга.

Напомним, в 2018 году ООО "Фрегат" занимался ремонтом поврежденного ураганом участка кровли кремлевской стены. Таким образом, на сегодняшний день уже отремонтирован участок от Северной до Дмитриевской башен.

По завершении всех этапов, к 800-летию Нижнего Новгорода, внутри стен Кремля планируется воссоздать кольцевой маршрут, который будет доступен для туристов. Заведующий музеем "Нижегородский кремль" Степан Петушин рассказал, что сейчас разрабатываются новые экскурсионные программы.

С открытием новых пространств ожидается увеличение потока туристов с полмиллиона до полутора миллионов человек в год.

СПРАВКА:

По боевому ходу в старину передвигались стрельцы - защитники крепости. Протяженность боевого хода - 2 км 46 метров.