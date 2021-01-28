Музеи откроют в трех башнях Нижегородского кремля Культура и отдых

Реставрация помещения в Дмитриевской башне

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Музейные пространства организуют в трех башнях Нижегородского кремля. Об этом журналистам рассказал заведующий музеем "Нижегородский кремль" Степан Петушин.

В настоящее время разрабатывается проектная документация музеефикации Дмитриевской, Никольской и Ивановской башен.

В них будут размещены новые экспозиции, над которыми сейчас работают специалисты.

"Концепция, которой мы придерживаемся в подготовке экспозиций - 800 лет истории Нижнего Новгорода через призму Кремля. Как развивался Кремль, и как появился город из него. Это будут исторические, краеведческие экспозиции на основе материалов, найденных в исторической части Нижнего", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что большую часть Нижегородского кремля планируется сделать музейным пространством.

В частности, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал, что стоящий на центральной площади Нижегородского кремля 10-й корпус белых казарм также превратится в музейно-выставочный комплекс.