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Культура и отдых

Музеи откроют в трех башнях Нижегородского кремля

29 января 2021 09:00  [159] Культура и отдых
Реставрация помещения в Дмитриевской башне

Реставрация помещения в Дмитриевской башне

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Музейные пространства организуют в трех башнях Нижегородского кремля. Об этом журналистам рассказал заведующий музеем "Нижегородский кремль" Степан Петушин.

В настоящее время разрабатывается проектная документация музеефикации Дмитриевской, Никольской и Ивановской башен.

В них будут размещены новые экспозиции, над которыми сейчас работают специалисты. 

"Концепция, которой мы придерживаемся в подготовке экспозиций - 800 лет истории Нижнего Новгорода через призму Кремля. Как развивался Кремль, и как появился город из него. Это будут исторические, краеведческие экспозиции на основе материалов, найденных в исторической части Нижнего", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что большую часть Нижегородского кремля планируется сделать музейным пространством.

В частности, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал, что стоящий на центральной площади Нижегородского кремля 10-й корпус белых казарм также превратится в музейно-выставочный комплекс. 

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Теги:
Кремль Музеи Реставрация
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