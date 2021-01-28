Подготовку к 800-летию разделят на блоки
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Проездные стали бессрочными
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
28 января 2021 19:25  [117] Станция метро "Сенная" сделает этот вид транспорта безубыточным
28 января 2021 18:49  [82] ЗС НО проводит конкурс студенческих работ "Экология: проблемы и решения"
28 января 2021 18:26  [126] Около 18 млн деревьев высадят в Нижегородской области в 2021 году
28 января 2021 18:01  [134] Реставрация боевого хода Нижегородского кремля завершится к лету
28 января 2021 17:04  [132] "Наша задача остается прежней - в трудное время поддержать и врачей, и жителей", - Мария Самоделкина
28 января 2021 16:45  [144] Нижегородское правительство намерено сдержать цены на муку и хлеб
28 января 2021 16:15  [132] Автобусный парк в Починках обновят
28 января 2021 16:03  [126] ВТБ в 2,5 раза увеличил объем рефинансирования ипотеки в Нижегородской области
28 января 2021 15:55  [155] Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:12  [182] Около 15 тысяч нижегородцев привились от коронавируса на 28 января
Общество

Станция метро "Сенная" сделает этот вид транспорта безубыточным

28 января 2021 19:25  [117] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Станция метро "Сенная" сделает этот вид транспорта безубыточным. Как сообщает некоммерческая организация "Городские проекты в Нижнем Новгороде", информацию о развитии метрополитена озвучили представители министерства транспорта Нижегородской области с активистами организации.

"Минтранс считает, что достаточно поднять пассажиропоток в 2 раза, чтобы сделать метрополитен безубыточным. И якобы "Сенная" это обеспечит", - говорится в сообщении организации "Городские проекты в Нижнем Новгороде". В качестве основных пользователей этой станции называются пассажиры канатной дороги и студенты.

Из разговора с представителями Минтранса, активисты сделали вывод, что власти намерены развивать наземный электротранспорт. При этом "город настроен просить деньги именно на метрополитен".

Напомним, что проект линии метро до станции "Сенная" уже существует и в конце 2011 года документация получала положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. Однако сейчас данная процедура требует уточнений, то есть актуализации и повторной госэкспертизы.

Ранее правительство Нижегородской области направляло правительству РФ обращение, в котором просило оказать софинансирование при строительстве новых веток метро. Речь шла о линиях от станции "Горьковская" в район станций "Оперный театр" и "Сенная". Предполагаемые к строительству объекты являются финансовоемкими и требуют средств федерального бюджета.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph