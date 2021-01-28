Станция метро "Сенная" сделает этот вид транспорта безубыточным Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Станция метро "Сенная" сделает этот вид транспорта безубыточным. Как сообщает некоммерческая организация "Городские проекты в Нижнем Новгороде", информацию о развитии метрополитена озвучили представители министерства транспорта Нижегородской области с активистами организации.

"Минтранс считает, что достаточно поднять пассажиропоток в 2 раза, чтобы сделать метрополитен безубыточным. И якобы "Сенная" это обеспечит", - говорится в сообщении организации "Городские проекты в Нижнем Новгороде". В качестве основных пользователей этой станции называются пассажиры канатной дороги и студенты.

Из разговора с представителями Минтранса, активисты сделали вывод, что власти намерены развивать наземный электротранспорт. При этом "город настроен просить деньги именно на метрополитен".

Напомним, что проект линии метро до станции "Сенная" уже существует и в конце 2011 года документация получала положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. Однако сейчас данная процедура требует уточнений, то есть актуализации и повторной госэкспертизы.

Ранее правительство Нижегородской области направляло правительству РФ обращение, в котором просило оказать софинансирование при строительстве новых веток метро. Речь шла о линиях от станции "Горьковская" в район станций "Оперный театр" и "Сенная". Предполагаемые к строительству объекты являются финансовоемкими и требуют средств федерального бюджета.