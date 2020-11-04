Проект линии метро до ст. "Сенной" требует актуализации и повторной госэкспертизы Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Проект линии метро до ст. "Сенной" требует актуализации и повторной госэкспертизы. Об этом сообщили в Главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей ("ГУММиД") Нижнего Новгорода.

В управлении пояснили, что проектная документация этой линии метро уже ранее получала положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. Это произошло в конце декабря 2011 года. Однако сейчас данная процедура требует уточнений.

Для этого проект линии метро от ст. "Горьковская" до ст. "Сенной" планируется включить в программу развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации на 2021-2025 г.г.

Напомним, что сейчас разрабатывается новая транспортная схема Нижнего Новгорода и области. Разработчик схемы "формализовал существующие проблемы", а в первом квартале следующего года представит предложения по улучшению.

Реализация новой транспортной схемы Нижегородской области оценивается в 111,1 млрд рублей. Документ предусматривает строительство в Нижнем Новгороде еще трех станций метро, для которых потребуется 46,3 млрд рублей.

Ранее правительство Нижегородской области направляло правительству РФ обращение, в котором просило оказать софинансирование при строительстве новых веток метро. Речь шла о линиях от станции "Горьковская" в район станций "Оперный театр" и "Сенная". Предполагаемые к строительству объекты являются финансовоемкими и требуют средств федерального бюджета.

Не исключается вероятность того, что государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" примет участие в финансировании строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде.