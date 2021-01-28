"Решение об участии в митинге должно основываться на всестороннем и взвешенном анализе", - Евгений Семёнов Политика

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Руководитель нижегородского филиала "Фонда развития гражданского общества" Евгений Семёнов поделился своим мнением о подоплеке несанкционированных митингов, которые проходят в стране, и призвал нижегородцев "гасить эмоции и включать критический анализ".



"Я внимательно наблюдаю за несанкционированными митингами, которые проходят по всей стране, в том числе в Нижнем Новгороде. И сейчас, накануне очередного митинга, хочу сказать следующее. Нужно руководствоваться разными источниками информации, гасить эмоции и включать критический анализ при оценке той информации, которая идёт из источников, связанных с различными инициативными группами.

Очень часто инициаторы митингов дают либо недостоверную, либо непроверенную информацию, и эмоции заслоняют реальность. А когда реальность заменяется эмоциями, это часто приводит к очень негативным последствиям для участников тех или иных действий. И они и рады бы вернуть всё назад, но это уже практически невозможно. Поэтому, повторюсь, пожелание одно – критическое мышление. Принятие решения об участии в митинге должно основываться на всестороннем и взвешенном анализе", — отметил Евгений Семенов.