"Т Плюс" обеспечивает теплоснабжение кстовчан без сбоев Общество

Новогорьковская ТЭЦ и Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" обеспечивают надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей города Кстова и Кстовского промышленного узла в осенне-зимний период 2020/2021 годов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Прохождению ОЗП было посвящено выездное совещание, состоявшееся 29 января на Новогорьковской ТЭЦ с участием директора филиала Нижегородского филиала "Т Плюс" Александра Фролова и главы местного самоуправления Кстовского района Андрея Черткова.

Станция и тепловые сети успешно отработали первую половину отопительного сезона, включая сильное и резкое похолодание на предыдущей неделе, и не допустили сбоев в теплоснабжении потребителей. При этом 18 января Новогорьковская ТЭЦ превысила максимальное значение отпуска тепла с сетевой водой жилищному фонду и социальным объектам города, достигнув показателя 158,99 Гкал/ч при температуре наружного воздуха -24,5°С. Предыдущий максимум составлял 154,51 Гкал/ч при -27,5°С и был зафиксирован 9 января 2017 года.

"Мы обсудили как промежуточные результаты прохождения отопительного периода, так и планы на будущее по совместным проектам с компанией "Т Плюс". Новогорьковская ТЭЦ на сегодня – передовое генерирующее предприятие области. Самое важное – это тепло для жителей, и мы видим, что станция подает на город качественный ресурс", – отметил по итогам совещания Андрей Чертков.

"Бесперебойное прохождение отопительного сезона – результат всесторонней и качественной подготовки к осенне-зимнему периоду, большой работы по техническому перевооружению, повышению надежности и эффективности станции. Конечно, необходимо отметить высокопрофессиональный труд коллектива энергетиков в сложных условиях усиленного режима, введенного в связи с пандемией", – сказал Александр Фролов.

В 2020 году компания вложила в программы ремонта и технического перевооружения оборудования Новогорьковской ТЭЦ 419,7 млн рублей. Среди осуществленных инвестпроектов директор филиала отметил цифровизацию генерирующего оборудования "старой" части станции (блоки парогазовых установок управляются "цифрой" с момента пуска в 2014 году), замену питательного насоса №12, реконструкцию градирен и целый ряд других. Сейчас на станции проходит масштабная инспекция газотурбинных установок, в планах 2021 года – второй этап реконструкции химического цеха (первый этап был реализован в 2017 году) и другие проекты. Общая стоимость инвестиционных проектов технического перевооружения Новогорьковской ТЭЦ составит порядка 650 млн рублей.