"В 2021 году работа по повышению доходов граждан и снижению уровня бедности продолжается", - Глеб Никитин Общество

Более 23,5 тысячи социальных контрактов заключено в Нижегородской области в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Половина из них приходится на соцконтракты по трудоустройству, остальные - на преодоление трудной жизненной ситуации, создание и работу ИП, и профессиональное обучение.

"В 2021 году работа по повышению доходов граждан и снижению уровня бедности продолжается. Общий объем средств на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в наступившем году составляет более 2 млрд рублей. Мы рассчитываем сосредоточиться прежде всего на заключении наиболее востребованных видах соцконтрактов - на трудоустройство и развитие собственного дела", - отметил Глеб Никитин.

Как заявлял губернатор Нижегородской области ранее, регион является лидером среди всех пилотных субъектов федерации, реализующих данный проект, как по объему запланированного финансирования, так и по количеству заключенных социальных контрактов.

Напомним, в ходе рабочего визита в Нижегородскую область 22 января 2021 года министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подчеркнул, что Нижегородская область в последние годы является лидером в продвижении инициатив, связанных с социальной сферой.

В рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина Нижегородская область входит в число пилотных регионов, где реализуется проект по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности к 2030 году в два раза.