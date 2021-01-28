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Общество

МВД рекомендовало нижегородцам поговорить с детьми об ответственности за участие в митингах

30 января 2021 13:23  [3] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

МВД рекомендовало нижегородцам поговорить с детьми об ответственности за участие в митингах. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ведомстве обратили внимание на то, что в молодежной среде легче формируются радикальные взгляды и убеждения. В связи с этим детей могут использовать в политических интересах.

Правоохранители призвали нижегородцев обсудить с детьми этот вопрос, не запрещая участвовать в акциях, а сообщая о возможных опасностях и административных последствиях для них и родителей. 

"Важно понимать, в 14-16 лет человек считает себя уже взрослым и самостоятельным, хотя все еще является ребенком. Прямой запрет лишь усилит желание подростка сделать по-своему", - заявили в управлении МВД.

Отмечается, что подросткам зачастую сложно понять, что в таких акциях они являются лишь инструментом для политических игр и средством для манипуляции.

Родителям важно объяснить ребенку, что, не только организаторов могут наказать за нарушения, связанные с организацией и проведением массовых мероприятий. Участники митингов также могут быть подвергнуты административным мерам наказания при наличии на то оснований.

За участие в несанкционированной акции для граждан предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток. За повторное нарушение данной статьи – штраф до 300 тысяч рублей и административный арест – до 30 суток.

Полицейские напомнили, что пока ребенку не исполнилось 18 лет, полную, в том числе юридическую, уголовную, административную и финансовую ответственность за него несут родители. 

"Важно помнить, что попадание подростка под отрицательное влияние легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой. Займите вашего ребенка чем-то полезным и интересным, выбирайте свое будущее и будущее ваших детей самостоятельно!", - посоветовали сотрудники МВД.

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Теги:
Дети МВД Митинги
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