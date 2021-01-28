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Общество

Детская поликлиника №19 Нижнего Новгорода получила новое высокотехнологичное оборудование

01 февраля 2021 17:45  [110] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Новое высокотехнологичное медицинское оборудование поступило в детскую городскую поликлинику №19 Канавинского района Нижнего Новгорода в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Общая стоимость закупленного оборудования составляет более 10 млн рублей. Средства были выделены из федерального и областного бюджетов в 2020 году.

"Благодаря нацпроекту у региона появились дополнительные возможности для улучшения качества медицинской помощи как взрослым, так и маленьким пациентам. В частности, в городской детской поликлинике №19 кабинеты неотложной помощи в части оснащения медицинским оборудованием полностью соответствуют стандартам оказания современной медицинской помощи. Они укомплектованы аппаратами УЗИ, ЭКГ, ЛОР-комбайнами", - рассказал глава региона.

В рамках нацпроекта в детскую поликлинику также поступили щелевая лампа с принадлежностями, дефибрилляторы, электрокардиографы 12-канальные, велотренажер для механотерапии, УЗИ-аппарат, автоматический рефкератометр, цифровая широкоугольная ретинальная камера, ЛОР-комбайн.

"Мы впервые получили в рамках нацпроекта уникальный аппарат для диагностики органов зрения - фундус-камеру. Высокотехнологичное оборудование - это новый этап в работе не только нашей поликлиники, но и в развитии детского здравоохранения региона в целом", - пояснила главный врач детской городской поликлиники №19 Ольга Бурова.

Глеб Никитин также сообщил, что 2021 году в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Нижегородской области" за счет субсидий из федерального и областного бюджетов для детской городской поликлиники №19 планируется приобрести цифровой рентгеновский аппарат. Он поступит в поликлиническое подразделение №2, расположенное на ул. Гордеевской.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется по указу президента РФ Владимира Путина с января 2019 года и включает в себя 8 федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) и "Развитие экспорта медицинских услуг".

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Теги:
Медицина и здоровье Нацпроект
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