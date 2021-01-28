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Общество

Еще три района Нижегородской области газифицируют в 2021 году

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Фото: Газпром

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Три проекта по газификации планируется завершить в трех районах Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По данным регионального Минсельхоза, в 2021 году будут реализованы проекты по газификации в деревнях Дубровка, Абрамово и селе Сарга Краснооктябрьского района; деревне Кубаево Богородского района; селе Ильино-Заборское и деревне Доенкино городского округа Семеновский.

В 2022 году газ появится также в деревне Юловка Дальнеконстантиновского района и в деревнях Алстеево, Чижково, Куликово Богородского района.

Всего пять проектов за два года по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году.

"Только в рамках госпрограммы в 2021 году реализуется пять крупных проектов газоснабжения. Протяженность объектов составит 77,5 километра, общий объем финансирования - 200 млн рублей. При этом три объекта газификации планируется ввести в эксплуатацию уже в текущем году, еще два - в 2022-м", - пояснил Глеб Никитин.

"Газификация домов, особенно в сельской местности, повышает уровень качества жизни населения. В свою очередь, предприятиям перевод на газовое топливо позволяет оптимизировать материальные ресурсы и улучшить условия труда", - подчеркнул Глеб Никитин.

На строительство новых объектов будет направлено около 200 млн рублей субсидий.

Ранее сообщалось, что "Газпром" намерен в 2021-2025 годы направить на газификацию Нижегородской области 14,7 млрд рублей. Эти средства предназначены для газификации северных районов, а также для строительства ГРС "Митино" в Вачском районе, который рассматривается как одна из самых перспективных площадок для жилищного строительства.

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Теги:
Газоснабжение Строительство Субсидии
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