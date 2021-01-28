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Пластификация фотографий: что это и зачем нужна?

03 февраля 2021 14:01  [83]

Фотография - это памятный предмет, который может не только напоминать о прошедших событиях, но и являться прекрасным оформлением интерьера. Любая фотография может получить более яркие и насыщенные цвета после пластификации. Такая технология является одним из самых элегантных вариантов оформления фотографии. Ее выбирают многие люди для защиты своих фотоснимков от внешнего воздействия, а также для украшения собственного интерьера. Что же представляет собой пластификация фотографий?

Если вас интересует пластификация фотографий, заказать её вы сможете в компании "Фотосфера". Она занимается печатью интерьерной, печатью на досках, изготовлением фотокалендарей, фотокниг и т.д.

Что такое пластификация фотографий?

Это оформление фотографий, суть которого состоит в том, что фото клеится на акриловое стекло. С обратной стороны клеится черный пластик. Таким образом, картинка защищена от внешних воздействий и получает яркие и насыщенные тона.

Готовую фотографию можно будет использовать как оригинальное декоративное изделие. Её можно будет разместить даже в ванной или на кухне.

Преимущество пластификации фотографий

Вот основные плюсы, которые имеет данная технология:

  1. Увеличение срока эксплуатации фотографии. Фото будут защищены от внешних воздействий, поэтому они могут использоваться дольше, чем обычные фотоснимки. Внутри создается вакуум, удаляется вся влага.
  2. Изображение не деформируется и не выцветает со временем.
  3. Для подвеса не нужны сложные рамы, не требуется багет.
  4. Прекрасные эстетические характеристики.

Можно перечислить еще множество преимуществ пластификации фотографий. Именно поэтому данная технология является такой популярной. С помощью неё вы можете продлить срок службы ваших фотографий, украсить интерьер.

Пластификация является современным технологичным решением. Вам удастся превратить обычные фотографии в красивые картины, которые можно будет использовать в интерьере. Для пластификации используется высокопрочный материал на основе алюминиевого композита. Он устойчив к ударам.

Заказав пластификацию фотографий, вы сможете защитить своё фото от любых внешних воздействий. Заказ можно оформить в компании "Фотосфера". Для этого нужно выбрать подходящий формат и параметры изделия, а затем загрузить фото.

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