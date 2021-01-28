Пластификация фотографий: что это и зачем нужна?

Фотография - это памятный предмет, который может не только напоминать о прошедших событиях, но и являться прекрасным оформлением интерьера. Любая фотография может получить более яркие и насыщенные цвета после пластификации. Такая технология является одним из самых элегантных вариантов оформления фотографии. Ее выбирают многие люди для защиты своих фотоснимков от внешнего воздействия, а также для украшения собственного интерьера. Что же представляет собой пластификация фотографий?

Если вас интересует пластификация фотографий, заказать её вы сможете в компании "Фотосфера". Она занимается печатью интерьерной, печатью на досках, изготовлением фотокалендарей, фотокниг и т.д.

Что такое пластификация фотографий?

Это оформление фотографий, суть которого состоит в том, что фото клеится на акриловое стекло. С обратной стороны клеится черный пластик. Таким образом, картинка защищена от внешних воздействий и получает яркие и насыщенные тона.

Готовую фотографию можно будет использовать как оригинальное декоративное изделие. Её можно будет разместить даже в ванной или на кухне.

Преимущество пластификации фотографий

Вот основные плюсы, которые имеет данная технология:

Увеличение срока эксплуатации фотографии. Фото будут защищены от внешних воздействий, поэтому они могут использоваться дольше, чем обычные фотоснимки. Внутри создается вакуум, удаляется вся влага. Изображение не деформируется и не выцветает со временем. Для подвеса не нужны сложные рамы, не требуется багет. Прекрасные эстетические характеристики.

Можно перечислить еще множество преимуществ пластификации фотографий. Именно поэтому данная технология является такой популярной. С помощью неё вы можете продлить срок службы ваших фотографий, украсить интерьер.

Пластификация является современным технологичным решением. Вам удастся превратить обычные фотографии в красивые картины, которые можно будет использовать в интерьере. Для пластификации используется высокопрочный материал на основе алюминиевого композита. Он устойчив к ударам.

Заказав пластификацию фотографий, вы сможете защитить своё фото от любых внешних воздействий. Заказ можно оформить в компании "Фотосфера". Для этого нужно выбрать подходящий формат и параметры изделия, а затем загрузить фото.

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