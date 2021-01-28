Нижегородская и Костромская области усилят сотрудничество Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Костромской области Сергей Ситников заочно подписали план мероприятий по реализации соглашения о межрегиональном сотрудничестве на 2021-2022 гг. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Костромская область – наш добрый сосед и надежный партнер. Договоренность об установлении партнерских связей была достигнута еще в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. Сегодня мы намерены усилить совместную работу в области торговли и инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды, образования и молодежной политики, спорта, культуры, туризма и здравоохранения", - рассказал Глеб Никитин.

Он отметил, что проведение совместных мероприятий запланировано и в сфере трудовых отношений, занятости и социальной защиты населения, а также в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Также Нижегородская и Костромская области уделят внимание установлению взаимовыгодных отношений и на муниципальном уровне.

"План, который мы подписали с главой Костромской области Сергеем Ситниковым, включает более 35 положений. Специалисты наших регионов будут на постоянной основе делиться друг с другом полезной информацией, а также совершать взаимные визиты для обмена опытом", – добавил Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что в настоящее время рассматривается возможность организации бизнес-миссии предприятий и предпринимателей Нижегородской области в Костромскую область. Они также планируют участвовать в выставочно-ярморочных мероприятиях, проводимых на территориях двух областей.

Как заявили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области, исполнение плана соглашения способствует активизации двустороннего взаимодействия как в торгово-экономической, так и в гуманитарной сфере. Эти и иные мероприятия призваны углубить межрегиональную кооперацию, в особенности в машиностроительной, химической, металлургической и пищевой отраслях промышленности.