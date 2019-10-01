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Общество

Мэрия не анонсирует строительство фонтана на пл.Горького в Нижнем Новгороде

08 октября 2019 17:33  [47] Общество
Проект реконструкции площади

Проект реконструкции площади

Фото: с сайта: mf.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мэрия не анонсирует строительство фонтана на пл. Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на брифинге 8 октября 2019 года.

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил, что в настоящее время нижегородское конструкторское бюро "Стрелка" завершает разработку концепции реконструкции площади. Концепция была создана, в том числе, на основе желаний местных жителей, которые они высказали в ходе общественных обсуждений в сентябре 2019 года.

Владимир Панов добавил, что предварительная концепция уже была представлена мэрии и после предъявления ряда замечаний отправлена на доработку.

"Работа становится лучше, концепция начинает приобретать профессиональный характер. В ближайшее время мы сможем ее представить. Там есть нестандартные решения. Новая площадь Горького очень сильно отличается от того, что мы с вами привыкли видеть", - сказал глава города.

Ранее сообщалось, что площадь Горького в Нижнем Новгороде будет превращена в городской сад с фонтаном в классическом стиле.

"Уже все поменялось", - заявил сегодня мэр.

Напомним, проект реконструкции пл. Горького победил в голосовании "ВАМ РЕШАТЬ" на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области". Он будет реализован на деньги области. На эти цели в 2020 году выделено 80 млн рублей.

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