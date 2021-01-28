Нижегородский ДУК объяснил ситуацию с прорывом трубы в жилом доме

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ДУК Советского района объяснил ситуацию с прорывом трубы в жилом доме № 40 по ул. Бекетова. Как сообщили Домоуправляющей компании заявка о прорыве системы отопления на чердаке дома поступила 2 февраля в 12:15.
Работы были выполнены в тот же день. В 15:00 отопление было восстановлено.
По факту пролития квартир было проведено обследование помещений. Составлен акт. Повторно осмотр с составлением акта будет проведен до 15 февраля.
Ранее сообщалось, что квартиры затопило из-за прорыва трубы в этом жилом доме. Вода лилась прямо с потолка. Дело в том, что трубы установлены в чердачном помещении. После их прорыва вода хлынула в подъезд и квартиры.
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