Нижегородский ДУК объяснил ситуацию с прорывом трубы в жилом доме Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, "Кстати"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

ДУК Советского района объяснил ситуацию с прорывом трубы в жилом доме № 40 по ул. Бекетова. Как сообщили Домоуправляющей компании заявка о прорыве системы отопления на чердаке дома поступила 2 февраля в 12:15.

Работы были выполнены в тот же день. В 15:00 отопление было восстановлено.



По факту пролития квартир было проведено обследование помещений. Составлен акт. Повторно осмотр с составлением акта будет проведен до 15 февраля.

Ранее сообщалось, что квартиры затопило из-за прорыва трубы в этом жилом доме. Вода лилась прямо с потолка. Дело в том, что трубы установлены в чердачном помещении. После их прорыва вода хлынула в подъезд и квартиры.