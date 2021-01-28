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Общество

Нижегородский ДУК объяснил ситуацию с прорывом трубы в жилом доме

05 февраля 2021 10:55  [102] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, "Кстати"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

ДУК Советского района объяснил ситуацию с прорывом трубы в жилом доме № 40 по ул. Бекетова. Как сообщили Домоуправляющей компании заявка о прорыве системы отопления на чердаке дома поступила 2 февраля в 12:15.

Работы были выполнены в тот же день. В 15:00 отопление было восстановлено.

По факту пролития квартир было проведено обследование помещений. Составлен акт. Повторно осмотр с составлением акта будет проведен до 15 февраля.

Ранее сообщалось, что квартиры затопило из-за прорыва трубы в этом жилом доме. Вода лилась прямо с потолка. Дело в том, что трубы установлены в чердачном помещении. После их прорыва вода хлынула в подъезд и квартиры.

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Теги:
ДУК Жилье Советский район
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