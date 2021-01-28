"2020 год стал настоящим вызовом для управленческой системы в целом", - Глеб Никитин Политика

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел второе заседание Клуба губернаторов 5 февраля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В заседании приняли участие 10 глав субъектов федерации, реализующих проект "Эффективный регион".

В формате видеосвязи к общению присоединились глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров, губернаторы Василий Голубев (Ростовская область), Александр Голубев (Воронежская область), Андрей Клычков (Орловская область), Николай Любимов (Рязанская область), Роман Старовойт (Курская область), а также глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В прошлом году мы не смогли собраться из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Этим же обусловлен онлайн-формат сегодняшнего заседания, на котором мы подвели итоги прошедшего года и обсудили планы на текущий год. 2020-й стал настоящим вызовом для управленческой системы в целом. В таких условиях повышение эффективности являлось не просто ключевой, а жизненно необходимой задачей каждого региона. Преимущество Клуба в том, что мы можем откровенно общаться и вместе работать над общими задачами, а также обмениваться лучшими практиками в рамках достижения целевых показателей регионов", - сказал Глеб Никитин.

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев предложил сосредоточиться на бережливых инициативах и бережливом туризме.

"В прошлом году мы с вами сделали 33 образца в 10 сферах социально-экономической жизни регионов. Теперь пришло время создавать методики, коробочные решения, как это предлагает Минэкономразвития. Это позволит дальше тиражировать наши практики. У нас уже есть примеры горизонтального взаимодействия – Ассоциация бережливых вузов, Лига бережливых колледжей, школ. Предлагаю двигаться дальше. Давайте создавать новые горизонтальные сообщества, например, бережливые стационары, клубы столичных городов, клубы малых городов и районных центров, сельских поселений. Две новых темы, которые мы сейчас продвигаем, – это бережливые инициативы и бережливый туризм", - рассказал Алексей Лихачев.



Напомним, ключевые цели работы Клуба – создание образцов и выявление лучших проектов в рамках достижения целевых показателей регионов, выработка совместных законодательных инициатив в сфере государственного и муниципального управления.

Первое заседание "Клуба губернаторов, реализующих проект "Эффективный регион" на базе применения "бережливых" технологий", состоялось в Москве в декабре 2019 года.