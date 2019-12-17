Глеб Никитин принял участие в заседании Клуба губернаторов Политика

Первое заседание "Клуба губернаторов, реализующих проект "Эффективный регион" на базе применения "бережливых" технологий", состоялось в Москве 26 декабря 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В первом заседания клуба приняли участие руководители 10 регионов: Нижегородской, Ростовской, Сахалинской, Рязанской, Орловской, Челябинской, республик Саха (Якутия), Адыгея, Забайкальского, Ставропольского краев. Также в заседании участвовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.

Идея создания такого клуба была предложена госкорпорацией "Росатом" и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в рамках федерального форума "Производительность 360" и поддержана участниками секции "Эффективный регион".

"Клуб губернаторов" призван стать точкой притяжения ресурсов и консолидации накопленного опыта руководителей 21 региона в части совершенствования существующих и создания новых систем повышения эффективности в государственном управлении, социальной сфере и производстве. Ключевые цели работы Клуба – создание образцов и выявление лучших проектов в рамках достижения целевых показателей регионов, выработка совместных законодательных инициатив в сфере государственного и муниципального управления.

"Для нас было важно, чтобы принципы бережливого производства перешли в государственную и социальную сферы и помогали людям в решении повседневных задач. Проект "Бережливая поликлиника" позволил повысить доступность медицинской помощи, сократить среднее время ожидания приема и дать больше времени врачам на работу с пациентами. Этот опыт стал основой стандартизации на федеральном уровне, по нему сейчас выделяются дополнительные средства на совершенствование лечебно-профилактических учреждений по всей стране. С этого года многие практики нашли свое применение в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", благодаря чему старт нацпроекта получился более эффективным. Производительность труда стала и одним из основных направления деятельности Научно-образовательного центра "Техноплатформа - 2035", созданного в рамках национального проекта "Наука", - отметил Глеб Никитин.

"Мы работаем с регионами, следуя традиции Минсредмаша, когда мы сами строили города, серьезную региональную инфраструктуру. Сейчас участникам проекта "Эффективный регион" пора налаживать горизонтальные связи, взаимодействовать напрямую, договариваться, у кого какие удачные практики, какие "правила игры" по их тиражированию", – подчеркнул генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Следующая встреча состоится на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в феврале в Сочи. Участники заседания также договорились впредь не реже двух раз в год проводить выездные заседания Клуба на территориях регионов.

Напомним, шесть консультационных центров открылись в регионе для тиражирования бережливых практик.

На этой неделе для работников сельского хозяйства открылась "Фабрика процессов" бережливого производства.