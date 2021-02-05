Движение транспорта перекроют в Новинках из-за "Лыжни России" Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Движение транспорта перекроют в Новинках из-за проведения спортфестиваля "Лыжня России". Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

В частности, с 7 утра и до 16 часов 13 февраля 2021 года будет действовать запрет на проезд по улице Гагарина (на участке от улицы Школьной до дома № 18), по улице Новая напротив дома № 202 с организацией объезда.

Въезд транспорта будет возможен с улицы Окской в поселок Новинки через улицу Приокскую и улицу Богородскую.

Выезд транспорта из поселка Новинки будет предусмотрен через улицу Нижегородскую и улицу Магистральную на улицу Окскую.

Ранее была опубликована программа "Лыжни России" с учетом COVID-ограничений.

В этом году состоится старт на 5 и 10 км, забег почетных гостей и брендированный забег (нижегородские предприятия).

Открытие фестиваля запланировано на 11:35. Старт - на поляне рядом с ЖК "Окский берег".

Принять участие в фестивале смогут нижегородцы в возрасте от 14 до 65 лет. Ранее сообщалось, что будут внесены ограничения по количеству участников - до 3 тысяч человек.

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