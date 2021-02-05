Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Новая схема на Циолковского
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Спорт
08 февраля 2021 12:33  [55] Движение транспорта перекроют в Новинках из-за "Лыжни России"
08 февраля 2021 09:22  [137] БК "НН" обыграл польскую "Зелену-Гуру"
06 февраля 2021 10:03  [871] "Торпедо" одержало победу над московским "Динамо"
05 февраля 2021 14:59  [610] Талисман нижегородского "Торпедо" борется за звание лучшего в КХЛ
04 февраля 2021 12:19  [281] Югорский лыжный марафон пройдет 10 апреля при поддержке банка "Открытие"
03 февраля 2021 12:59  [1303] Ледовый дворец в Нижнем Новгороде планируется строить по концессии
02 февраля 2021 12:10  [543] Нижегородское "Торпедо" одержало победу над пекинским "Куньлунь Ред Стар" в матче КХЛ
30 января 2021 14:29  [574] Спортивный медиапроект "В движении" стартовал в Нижегородской области
30 января 2021 11:32  [1921] Разрешенное число зрителей на спортивных соревнованиях увеличено в Нижегородской области
29 января 2021 14:29  [572] АПЗ наградил победителей спартакиады
Спорт

Движение транспорта перекроют в Новинках из-за "Лыжни России"

08 февраля 2021 12:33  [55] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Движение транспорта перекроют в Новинках из-за проведения спортфестиваля "Лыжня России". Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

В частности, с 7 утра и до 16 часов 13 февраля 2021 года будет действовать запрет на проезд по улице Гагарина (на участке от улицы Школьной до дома № 18), по улице Новая напротив дома № 202 с организацией объезда.

Въезд транспорта будет возможен с улицы Окской в поселок Новинки через улицу Приокскую и улицу Богородскую.

Выезд транспорта из поселка Новинки будет предусмотрен через улицу Нижегородскую и улицу Магистральную на улицу Окскую.

Ранее была опубликована программа "Лыжни России" с учетом COVID-ограничений.

В этом году состоится старт на 5 и 10 км, забег почетных гостей и брендированный забег (нижегородские предприятия).

Открытие фестиваля запланировано на 11:35. Старт - на поляне рядом с ЖК "Окский берег".

Принять участие в фестивале смогут нижегородцы в возрасте от 14 до 65 лет. Ранее сообщалось, что будут внесены ограничения по количеству участников - до 3 тысяч человек.

(14+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лыжный спорт Соревнование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph