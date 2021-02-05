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Общество

Строительство "Школы 800" в Сормовском районе идет в графике

08 февраля 2021 15:43  [9] Общество
Корпус Школы 800 в Сормовском районе

Корпус Школы 800 в Сормовском районе

Фото: с сайта школа800.рф

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство "Школы 800" в Сормовском районе Нижнего Новгорода идет в графике. Об этом сообщил куратор проекта Сергей Злобин на своей странице в соцсети Instagram.

Написавшая ему нижегородка выразила опасения, что этот корпус в ближайшее время не откроется. 

"По плану открытие корпуса Школы 800 в Сормове – 2021 год. Отставания от графика нет", - ответил ей Сергей Злобин.

Отметим, что площадь корпуса - 17,5 тысяч кв.м. Здание рассчитано на 1 100 учащихся

Сергей Злобин пообещал подписчикам, что теперь будет информировать по вопросам "Школы 800" на регулярной основе.

Ранее сообщалось, что строительство "Школы 800" идет с опережением графика. Образовательный комплекс на 4550 мест "Школа 800" будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде (бульвар Южный мкр. "Юг" в Автозаводском районе – на 1 500 мест, мкр. "Верхние Печеры" – на 1 500 мест и в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе – на 1 100 мест) а также центра дополнительного образования на Бору на 450 мест, объединенных единой образовательной программой. Возведение объектов планировалось завершить к сентябрю.

Система образования в школе будет двухуровневой. Учащиеся с 1 по 7 класс смогут помимо основной программы получать дополнительное образование, что даст им возможность попробовать себя по более, чем 12 направлениям подготовки. Они сами будут выбирать уровень сложности и педагога. В старших (8-11) классах школьник сам сможет выстраивать образовательный процесс. При этом в "Школе 800" решено отказаться от линейного расписания и класс-комплектов. Ранняя профориентация и подготовка по индивидуальным образовательным траекториям позволят выпускникам определиться с будущим местом работы.

Напомним, что с 1 декабря 2020 года начал работу сайт - школа800.рф. Здесь можно оставить заявку на обучение или на работу в качестве педагога в будущей школе. В дальнейшем на сайте можно будет онлайн следить за ходом строительства корпусов.  

Добавим, что спрос на обучение в нижегородской "Школе 800" уже превысил количество мест.

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Теги:
Образование Строительство Школы
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