Спрос на обучение в нижегородской "Школе 800" превысил количество мест Общество

Фото: с сайта Школа800.рф

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Спрос на обучение в нижегородской "Школе 800" превысил количество мест. Об этом министр образования региона Ольга Петрова рассказала в прямом эфире в Instagram.

Она объяснила столь высокое количество желающих учиться в этой школе тем, что вокруг расположены спальные микрорайоны. При этом, строятся новые дома.

"Желающих попасть в школу больше, чем мест. Это как раз подтверждает востребованность. Школа – это не только здание, это еще и наполнение педагогами. Этот проект – лицо нашего города. Строительство идет с опережением", - рассказала она.

Также Ольга Петрова обратила внимание на то, что бывают случаи, когда люди в итоге отказываются от перехода в новую школу по разным причинам. Вопросы организации учебного процесса с учетом всех желающих будут разрешены ближе к открытию учебного учреждения.

Напомним, крупнейший в России образовательный центр "Школа 800" начали строить 1 июня 2020 года в мкрн Верхние Печеры, по ул. Нижнепечерская, около домов №4 и № 5.

Ранее сообщалось, что строительство "Школы 800" идет с опережением графика. Комплекс на 4550 мест будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде (бульвар Южный мкр. "Юг" в Автозаводском районе – на 1500 мест, мкр. "Верхние Печеры" – на 1500 мест и в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе – на 1100 мест) и центра дополнительного образования на Бору на 450 мест, объединенных единой образовательной программой. Возведение объектов планируется завершить к сентябрю этого года.

Сергей Злобин в январе этого года покинул пост министра образования Нижегородской области и теперь будет курировать реализацию проекта "Школа 800".

Ольга Петрова также добавила, что скоро начнутся обучающие программы для будущих учителей "Школы 800".

"Мы рассчитываем на выпускников Мининского университета, на выпускников педагогических колледжей, которые могут быть сразу интегрированы в процесс преподавания", - сказала она.

Добавим, что обучение в школе будет бесплатным. По заявлению родителей будут зачислять детей из ближайших микрорайонов, без вступительных испытаний и вне зависимости от статуса и платежеспособности родителей. Поступить смогут дети любого школьного возраста.

С 1 декабря 2020 года начал работу сайт - школа800.рф. Здесь можно оставить заявку на обучение или на работу в качестве педагога в будущей школе.