Спикер ЗС НО Евгений Люлин рассказал о законодательстве, направленном на развитие молодежи Политика

Евгений Люлин Фото: пресс-служба Законодательного собрания

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 8 февраля принял участие в заседании "круглого стола" "Современная наука и образование в контексте реализации молодежной политики", приуроченного ко Дню российской науки.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, мероприятие состоялось в "Точке кипения" ННГУ им. Лобачевского. Участниками дискуссии стали проректор по научной работе ННГУ Михаил Иванченко, директор Института международных отношений и мировой истории (ИМОМИ) ННГУ Михаил Рыхтик, преподаватели и студенты. Обсуждались актуальные вопросы образования и науки, компетентностный подход в образовании, организация практик и реализация компетенций студентов-политологов в профессиональной среде.

"Современное образование должно научить учиться, быть всегда готовыми реализовать себя, в том числе в смежной специальности, иметь разные компетенции. Учиться необходимо всю жизнь, чтобы всегда соответствовать требованиям времени и рынка труда, менять сферы деятельности. Это вопрос образования и вопрос молодежной политики. Понятно, что в одночасье проблему не решить. Нужны меры финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового, научного и правового характера. Работа в этом направлении ведется. Принят федеральный закон "О молодежной политике", с 2020 года решением федерального правительства в региональных вузах увеличивается число бюджетных мест", - рассказал Евгений Люлин.

Он добавил, что сегодня на региональном уровне созданы необходимые инструменты для самореализации.

"Больше десяти лет при Законодательном собрании работает Молодежный парламент. Его участники занимаются серьезным делом – участвуют в подготовке и оценке нормативных правовых актов. Члены Молодежного парламента постоянно работают над поправками в областные и федеральные законы. В 2020 году ребята организовали обсуждение проекта федерального закона "О молодежной политике". Реализовали множество проектов антикоррупционной, просветительской, культурной, патриотической направленности", - продолжил Евгений Люлин.

"Молодежный парламент стал стартовой площадкой для молодых нижегородских политиков. Законодательное собрание заинтересовано в том, чтобы молодые эксперты участвовали в нормотворчестве. Со всеми ведущими вузами региона были заключены соглашения о сотрудничестве. Совместными усилиями создана базовая кафедра государственного и муниципального управления в Нижегородском институте управления РАНХиГС. Думаю, наша встреча положит начало сотрудничеству Законодательного собрания с Институтом международных отношений и мировой истории Нижегородского госуниверситета. Для активных молодых людей с хорошим образованием открыты карьерные возможности", - подчеркнул Евгений Люлин.

В пресс-службе регионального парламента добавили, что для развития сотрудничества планируется развивать и расширять такое направление как практика студентов в Законодательном собрании, привлекать экспертов из регионального парламента к работе в рамках образовательных программ как профильных специалистов, а ученых ННГУ – в качестве экспертов во время работы комитетов ЗС НО. Также планируется активно привлекать студентов и преподавателей в рамках молодежного парламента при Законодательном собрании, разработать Нижегородскую программу участия депутатов и сотрудников парламента в качестве тьюторов для особо талантливых студентов на основании конкурса и создать площадки для сотрудничества Законодательного собрания и студентов ННГУ.