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Общество

Демонтаж старых конструкций в Александровском саду планируется провести в феврале

09 февраля 2021 08:35  [2] Общество
Концепция благоустройства

Концепция благоустройства

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" – Ксения Фурсова

Демонтаж старых конструкций в Александровском саду Нижнего Новгорода планируется провести в феврале текущего года. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, в настоящее время подрядчик устанавливает строительное ограждение, завозит оборудование и подготавливает строительную площадку. Уже в течение февраля планируется произвести демонтаж старых конструкций и покрытий, а весной начнется прокладка инженерных коммуникаций.

При этом обновленное пространство планируется открыть в августе 2021 года.

"Планируется воссоздание исторических дорожек, структуры озеленения и летней эстрады "Ракушка", которая в свое время являлась сердцем парка", - отметил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

По его словам, эта площадка будет использоваться для концертной программы Нижегородской филармонии. Также в рамках реконструкции будут заменены урны, скамейки, установлены беседки и новое освещение.

В региональном минкульте отметили, что территория благоустройства имеет две смысловые части, разделенные Георгиевским съездом. Территория от Георгиевского съезда до Казанского съезда является объектом культурного наследия регионального значения.

Основная прогулочная и концертная инфраструктура, включая "Ракушку", расположится в границах от Чкаловской лестницы вдоль Георгиевского съезда, где она существовала исторически.
Напомним, что работы по благоустройству выполняет ООО "Инжиниринг Групп". Стоимость работ оценивается в 500 млн рублей.

Концепция разработана бюро Wowhaus. Контролировать ход реализации будет куратор программы #Среда800 — Институт развития городской среды Нижегородской области.

Заказчиком благоустройства выступает АНО "Центр 800".

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Теги:
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