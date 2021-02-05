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Экономика

Госдолг Нижегородской области с начала года снизился на 15,2 млрд рублей

09 февраля 2021 09:37  [55] Экономика
Госдолг Нижегородской области с начала года снизился на 15,2 млрд рублей

Госдолг Нижегородской области с начала года снизился на 15,2 млрд рублей

НИА "Нижний Новгород" – Ксения Фурсова

Государственный долг Нижегородской области с начала года снизился на 15,2 млрд рублей. Об этом сообщили в министерстве финансов Нижегородской области.

По информации ведомства, на 1 февраля 2021 года госдолг составляет 70,3 млрд рублей. В структуре долга на 1 февраля 2021 года 59% составили государственные ценные бумаги, 40,7% – бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 0,3% – государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков отсутствуют.

Снизить госдолг удалось в связи с досрочным погашением кредитов коммерческих банков на сумму 15,2 млрд рублей за счет использования временно свободных средств на счете бюджета.

В январе 2021 года заключены дополнительные государственные контракты на предоставление кредитных ресурсов министерством финансов Нижегородской области на общую сумму 3 млрд рублей. Выборка по ним в январе не производилась.

Как сообщалось ранее, Нижегородская область в 2020 году выплатила по облигациям 13,8 млрд рублей.

На 1 января 2021 года государственный долг региона составлял 85,5 млрд рублей. В его структуре почти половину объема занимали государственные ценные бумаги (48,5%), 17,8% - кредиты коммерческих банков, 33,5% - бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 0,2% – государственные гарантии.

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Теги:
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