Ограда сквера на Звездинке заржавела спустя два месяца Общество

Фото: Андрей Репин, страница в Facebook

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Прокуратура Нижегородской области заинтересовалась подрядчиком, установившим для сквера на ул.Звездинка ограду, которая покрылась ржавчиной спустя два месяца после установки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сейчас сотрудники ведомства дают оценку действиям заказчика и подрядчика благоустройства сквера. Также прокуратуре предстоит выяснить, насколько соблюдались права граждан при благоустройстве.

В случае выявленных нарушений прокуратура примет меры в соответствие с законом.

Напомним, что нарушения при благоустройстве сквера также были выявлены ранее со стороны администрации города. По контракту подрядчик должен был завершить работы стоимостью 32,2 млн рублей до 1 сентября. Однако, первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин, который приехал принимать общественное пространство, обратил внимание на недоделанные бетонные конструкции, пандусы, местами незакрепленные лавочки.

Дмитрий Сивохин сказал, что не станет принимать работу подрядчика и дал неделю на исправление недочетов.

Благоустройство сквера выполнялось по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".