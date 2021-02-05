Новая схема на Циолковского
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
09 февраля 2021 14:47  [2] Ограда сквера на Звездинке заржавела спустя два месяца
09 февраля 2021 13:41  [143] Свалку в нижегородском СНТ "Родник" планируется ликвидировать в 2024 году
09 февраля 2021 13:36  [93] Шесть новых автомобилей получили ФАПы Балахнинского района
09 февраля 2021 12:42  [144] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 25 районах Нижегородской области
09 февраля 2021 12:08  [567] Государственная стоматология Нижегородской области включилась в программу онкоскрининга
09 февраля 2021 12:06  [223] Перевозчика для обслуживания 14 трамвайных маршрутов выбирают в Нижнем Новгороде
09 февраля 2021 11:48  [221] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 9 февраля
09 февраля 2021 11:15  [139] Новое медоборудование поступило в больницу №39 Нижнего Новгорода
09 февраля 2021 10:21  [148] Свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода
09 февраля 2021 10:13  [283] Культурно-массовые мероприятия в Нижнем Новгороде предложено отменить из-за морозов
Общество

Ограда сквера на Звездинке заржавела спустя два месяца

09 февраля 2021 14:47  [2] Общество

Фото: Андрей Репин, страница в Facebook

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Прокуратура Нижегородской области заинтересовалась подрядчиком, установившим для сквера на ул.Звездинка ограду, которая покрылась ржавчиной спустя два месяца после установки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сейчас сотрудники ведомства дают оценку действиям заказчика и подрядчика благоустройства сквера. Также прокуратуре предстоит выяснить, насколько соблюдались права граждан при благоустройстве.

В случае выявленных нарушений прокуратура примет меры в соответствие с законом.

Напомним, что нарушения при благоустройстве сквера также были выявлены ранее со стороны администрации города. По контракту подрядчик должен был завершить работы стоимостью 32,2 млн рублей до 1 сентября. Однако, первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин, который приехал принимать общественное пространство, обратил внимание на недоделанные бетонные конструкции, пандусы, местами незакрепленные лавочки.

Дмитрий Сивохин сказал, что не станет принимать работу подрядчика и дал неделю на исправление недочетов.

Благоустройство сквера выполнялось по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Прокуратура Сквер
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph