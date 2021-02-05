Минстрой рассказал о ходе восстановления прав дольщиков ЖК "Сердце Нижнего" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Министерство строительства Нижегородской области рассказало об очередном этапе восстановления прав обманутых дольщиков проблемного ЖК "Сердце Нижнего".

"В настоящее время организована работа по передаче и регистрации прав и обязательств от застройщиков-банкротов региональному фонду", - сообщили НИА "Нижний Новгород" в Минстрое.

Речь идет о застройщике-банкроте ООО "Международная строительная компания" (МСК). Сейчас необходимо оформить документы для передачи прав возведения ЖК "Специализированному застройщику Нижегородской области "Дирекция по строительству".

На самом объекте сейчас проводятся работы по техническому обследованию. Это необходимо для корректировки проектных документов и формированию ново документации, которая позволит возобновить строительство.

Достроенный ЖК "Сердце Нижнего" будет введен в эксплуатацию в III квартале 2021 года.

Напомним, что МСК прекратила работу на этом объекте в марте 2019 года из-за отсутствия денежных средств.

Напомним также, что сегодня стали известны сроки завершения строительства проблемного ЖК "Воскресенская слобода", который расположен в границах улиц Шевченко, 3-й Ямской и Больших Оврагов в Нижнем Новгороде.