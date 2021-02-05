Новая схема на Циолковского
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 10 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
10 февраля 2021 08:47  [2] Восемь постановок для незрячих нижегородцев планируется показать в оперном театре в 2021 году
09 февраля 2021 10:40  [264] "Вектор развития театра - баланс между новизной и академичностью", - Юрий Медяник
08 февраля 2021 15:00  [269] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 8 по 14 февраля 2021 года
08 февраля 2021 11:12  [348] Нижегородские "Росы" выиграли малый Кубок Москвы КВН
06 февраля 2021 18:56  [452] Спектакль Тимура Бекмамбетова планируется показать в Нижнем Новгороде
05 февраля 2021 10:26  [1787] "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
04 февраля 2021 15:57  [426] Более 20 новых уличных работ создадут в Нижнем Новгороде участники фестиваля "Место" в 2021 году
04 февраля 2021 15:11  [441] Выставка нижегородского художника Рудольфа Соснина открылась к юбилею города
04 февраля 2021 14:48  [371] Активная аудитория Wink выросла в несколько раз
04 февраля 2021 12:44  [520] Бронзовый макет старого Нижнего Новгорода появится в кремле
Культура и отдых

Восемь постановок для незрячих нижегородцев планируется показать в оперном театре в 2021 году

10 февраля 2021 08:47  [2] Культура и отдых
Восемь постановок для незрячих нижегородцев планируется показать в оперном театре в 2021 году

Восемь постановок для незрячих нижегородцев планируется показать в оперном театре в 2021 году

Фото: предоставлено собеседником агентства

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Восемь постановок для незрячих нижегородцев планируется показать в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина в 2021 году. Об этом агентству сообщила тифлокомментатор Вера Трубникова.

По её словам, незрячим и слабовидящим нижегородцам будут показаны оперы "Евгений Онегин", "Иван Сусанин", "Анна—Марина", "Борис Годунов" и "Пиковая дама".

"Приходя в театр, незрячий человек получает приемник и наушник, через который подается информация о визуальной составляющей спектакля. Тифлокомментарий создается специалистом заранее и озвучивается в режиме прямого тифлокомментирования", - отметила Вера Трубникова.

Как сообщалось ранее, что Юрий Медяникназначен главным дирижером Нижегородского театра оперы и балета.

Ранее Юрий Медяник занимал пост дирижера Московского театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова. Кроме того, с 2017 года он является бессменным дирижером телевизионного шоу "Синяя Птица" на канале "Россия-1" в течение шести сезонов передачи.

Эксклюзивное интервью с дирижером можно прочитать по ссылке.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвалиды Театр
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph