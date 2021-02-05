Восемь постановок для незрячих нижегородцев планируется показать в оперном театре в 2021 году Культура и отдых

Восемь постановок для незрячих нижегородцев планируется показать в оперном театре в 2021 году Фото: предоставлено собеседником агентства

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Восемь постановок для незрячих нижегородцев планируется показать в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина в 2021 году. Об этом агентству сообщила тифлокомментатор Вера Трубникова.

По её словам, незрячим и слабовидящим нижегородцам будут показаны оперы "Евгений Онегин", "Иван Сусанин", "Анна—Марина", "Борис Годунов" и "Пиковая дама".

"Приходя в театр, незрячий человек получает приемник и наушник, через который подается информация о визуальной составляющей спектакля. Тифлокомментарий создается специалистом заранее и озвучивается в режиме прямого тифлокомментирования", - отметила Вера Трубникова.

Как сообщалось ранее, что Юрий Медяникназначен главным дирижером Нижегородского театра оперы и балета.

Ранее Юрий Медяник занимал пост дирижера Московского театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова. Кроме того, с 2017 года он является бессменным дирижером телевизионного шоу "Синяя Птица" на канале "Россия-1" в течение шести сезонов передачи.

Эксклюзивное интервью с дирижером можно прочитать по ссылке.