"Вектор развития театра - баланс между новизной и академичностью", - Юрий Медяник Культура и отдых

Фото: пресс-служба театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

В январе главным дирижером Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. Пушкина назначен Юрий Медяник. Дирижер имеет многопрофильное музыкальное образование и богатый опыт работы как на российской, так и на зарубежной сценах. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" поговорила с Юрием Медяником о роли главного дирижера в творческой жизни театра, формировании репертуара и интеграции отечественных и западных культурных канонов.

- Юрий, расскажите, как вы видите свою работу на посту главного дирижера Нижегородского театра оперы и балета?

- Главный дирижер – лицо театра во всех смыслах. Это лидер, за которым идут. Дирижер обязан представлять вектор развития театра ясно и четко. И с ним каждому из работников должно быть интересно с творческой точки зрения. Я очень надеюсь, что нам, вместе с сотрудниками театра, удастся создать такую среду, в которой бы творческий рост каждого члена коллектива был постоянным.

В мировой практике главный дирижер приходит в новый для себя театр к началу театрального сезона. Я пришел в середине сезона, когда уже был готов репертуарный план, анонсированы спектакли на февраль, завершается работа над мартовским и апрельским планом. Сейчас я хотел бы инсталлироваться в работу театра, чтобы понять, с каким творческим материалом нам предстоит работать. Я приезжал в нижегородский театр в декабре в рамках работы над московским проектом и познакомился с оркестром. До моего декабрьского визита мне не приходилось бывать в Нижнем Новгороде, даже в качестве туриста.

- Изменится ли репертуар с вашим приходом?

Безусловно, репертуарная политика будет меняться, над планами мы уже работаем вместе с художественным руководителем театра Александром Топловым. Если проводить параллели с более привычными категориями, то театр оперы и балета – это огромная фабрика. Зрители видят результат слаженной работы огромного количества людей. И для того, чтобы спектакли выходили интересные, качественные, грамотные с точки зрения стилистки, работа такой «творческой фабрики» должна быть слаженной и безупречной. А репертуар - это продукция той самой фабрики. Для того, чтобы выпустить новый продукт, нужно привести в порядок творческую фабрику и продукцию, которую она выпускает сейчас. При этом, если спектакли поставлены талантливо, эмоционально и ярко, пусть даже более 30-40 лет назад, я не буду ничего в них менять, но улучшать качество исполнения.

- С каким материалом вы предпочитаете работать — с классическим или современным?

Я с большим уважением отношусь к слову "академический" в названии театра. Это очень важное и статусное звание для коллектива театра. "Академический" значит – с уважением к традициям. Сколько бы ни было постановок в новом прочтении, ощущении, модных режиссеров, видных солистов, которые звучат в современной манере, мы всегда будем соизмерять происходящее на сцене со словом «академический». Вектор развития театра - баланс между новизной и академичностью 50/50.

- В прошлом году в театре был поставлен необычный для нижегородской сцены спектакль "Свадьба Фигаро". Дирижер руководит оркестром, исполняя при этом партию клавесина, как это делал Моцарт. Опера исполняется на итальянском языке. Как вы относитесь к такого рода опыту?

- Нижегородцам многое, из того, что они сейчас увидят в театре, будет казаться новым. В Европе и Америке клавесин в оркестровой яме – это нормальная практика. Исполнение на языке оригинала – тем более. Это является театральными канонами в течение многих и многих лет.

В Советском союзе все оперы исполнялись на русском языке. Человеку, который только что отошел от станка или подоил корову, не требовалось исполнение на языке оригинала. Возможно, люди в то время даже и не слышали иностранных языков. К тому же тексты, в которых упоминалась религиозная тема, были полностью переписаны. В советское время "как бы не было Бога". Можно себе только представить, насколько то, что было показано на сцене в то время, далеко от того, что представлял себе композитор, создавший произведение. Моя задача как главного дирижера приблизить постановку к первоначальному замыслу автора, познакомить нашу публику с идеей композитора.

- Есть ли еще отличия работы в России и за рубежом? Может быть, что-то из европейского опыта вы хотите перенести на нижегородскую сцену?

Первое отличие – дисциплина. Второе – отношение к работе. Как это происходит во многих коллективах – есть репетиция с 10:00 до 14:00, человек отыграл, отпел, ушел и… забыл. Он уже "не дышит", "не живет" музыкой, спектакль его уже не интересует. Я считаю, что артист – это профессия 24 часов в сутки семи дней в неделю, это призвание, служение театру.

- Как вы планируете помочь коллективу театра на пути его развитии?

Есть очень много интересных моментов, которые мы сейчас обсуждаем. Это и творческие обмены с другими коллективами, и приглашение различных дирижеров. Я не из тех дирижеров, кто забирает абсолютно все спектакли и становится постоянным и бессменным. Подобная тактика плоха еще и для солистов, музыкантов оркестра, потому как они перестают быть чуткими к новому жесту.

- Когда нижегородский зритель сможет увидеть вас на сцене?

Я не люблю говорить о планах. В них довольно часто вмешиваются внешние силы. А с пандемией это стало почти невозможно. Мы планируем мой первый ввод в текущем репертуаре уже в марте.

СПРАВКА:

Юрий Медяник – дирижер, мультиинструменталист (баянист, скрипач и бандонеонист), основатель коллективов Emotion Orchestra и Pluri Art Orchestra, посол благотворительного фонда "Будь человеком".

Родился в 1983 году в Донецкой области. С отличием окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по специальности "скрипка" (класс профессора Ара Богданяна, 2006 год), Российскую академию музыки имени Гнесиных по специальности "баян" (класс профессора Вячеслава Семенова, 2007 год), ассистентуру-стажировку Московской государственной консерватории по специальности "скрипка" (класс профессора Ара Богданяна, 2009 год), обучался в Conservatoire Royal de Mons (класс профессора M.Josard. Бельгия), прошел стажировку по дирижированию у Курта Мазура (2015 год), окончил аспирантуру Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова по специальности "оперно-симфоническое дирижирование" (класс профессора, Народного артиста СССР Юрия Симонова, 2018 год).

Является обладателем золотой медали международного конкурса "Berliner International Competition" (г. Берлин, Германия) и "Manhattan International Music Competition" (г. Нью-Йорк, США, 2019), номинантом на Национальную музыкальную премию "Виктория" в категории "лучшая песня к фильму" (кинокартина "Лед-2", 2020).