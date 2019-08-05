Обострение ситуации: вспышки АЧС зарегистрированы в личных хозяйствах Дальнеконстантиновского и Перевозского районов Общество

Фото: управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл

Обострение ситуации: вспышки АЧС зарегистрированы в личных подсобных хозяйствах Дальнеконстантиновского и Перевозского районов. Об этом 8 августа 2019 года информирует управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

В управлении отметили, что наличие вируса АЧС в популяции диких кабанов создает дополнительный "природный резервуар" инфекции и увеличивает риск распространения заболевания. В особую "группу риска" попадают владельцы ЛПХ, проживающие на территории Арзмасского, Павловского, Богородского, Сосновкого, Большемурашкинского районов, особенно проживающие в населенных пунктах, непосредственно примыкающих к лесам. Миграция и перемещение диких, а возможно инфицированных АЧС кабанов, создает дополнительный фактор распространения болезни.

В связи с этим, управление настоятельно рекомендует всем жителям Нижегородской области, особенно владельцев хозяйств, где содержатся домашние свиньи:

- воздержаться от посещения лесов, в том числе для сбора грибов и ягод, заготовки леса и различных лекарственных сборов на ближайшие 20 дней;

- обеспечить безвыгульное содержание свиней;

-установить на входе в ЛПХ дезковрики с эффективными дезосредствами, обеспечивающих уничтожение вируса АЧС;

- обеспечить термическую обработку кормов для свиней и недопущение скармливания лесной травосмеси;

- не приобретать живых свиней, мясо свинины, комбикорма у незнакомых лиц и без ветеринарно-сопроводительных документов;

- при подозрении на АЧС у домашних свиней информировать ветеринарную службу районов;

- при обнаружении трупов кабанов или живых кабанов с явными клиническими признаками (вялость, медленная походка и др.) немедленно информировать муниципальные органы власти, ветеринарную службу района (города), органы охотнадзора, Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл.

По всем вопросам по профилактике и недопущению распространения АЧС, Управление предлагает сообщать на горячую линию (831) 435-51-59 с 09-00 до 18-00, (831) 269-21-64 (круглосуточно), 8-950-356-33-10.

Кроме того, 8 августа в комитете государственного ветеринарного надзора Нижегородской области сообщили, что в Дальнеконстантиновском районе очаг АЧС локализован.

Как пояснили в комитете, диагноз "африканская чума свиней" был поставлен при проведении лабораторных исследований патологического материала от шести павших свиней на территории личного подсобного хозяйства в деревне Белой Дальнеконстантиновского района. Проводится расследование по выяснению причин возникновения заболевания. Предположительно, вирус был занесен в хозяйство в результате выгула свиней на открытом пастбище, что категорически запрещено ветеринарными правилами содержания животных.

В комитете пояснили, что после того, как очаг был локализован, в деревне проводятся дезинфекционные мероприятия.

Ранее сообщалось, что на территории охотхозяйств в Дальнеконстантиновском и Сосновском районах было выявлено три трупа диких кабанов, инфицированных АЧС. Место обнаружения было продезинфицировано, туши кремированы.

Несколько дней назад сообщалось, что вспышка АЧС зарегистрирована в Сосновском районе.

Также карантин по АЧС уже объявлен на территории Перевозского, Арзамасского и Дальнеконстантиновского районов (со 2 июля), а также Вадского района (с 15 июля).