Нижегородцам напомнили о перекрытии движения транспорта в Новинках 13 февраля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода напоминает, что 13 февраля с 07:00 до 16:00 будет временно прекращено движение транспорта в поселке Новинки.

Речь идет о перекрытии движения на улице Гагарина (на участке от улицы Школьной до дома №18) и на улице Новой напротив дома №202.

Изменения обусловлены проведением Всероссийских соревнований "Лыжня России-2021". В это время в зоне мероприятий будет запрещена парковка транспортных средств.

В департаменте также рассказали, как можно объехать участки, где перекрыто движение.

В частности, с улицы Окской в поселок Новинки 13 февраля можно будет въехать через улицу Приокскую и улицу Богородскую. Выезд из поселка Новинки можно осуществить через улицы Нижегородскую и Магистральную на улицу Окскую.