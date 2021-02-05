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Нижегородцам напомнили о перекрытии движения транспорта в Новинках 13 февраля

10 февраля 2021 12:58  [92] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода напоминает, что 13 февраля с 07:00 до 16:00 будет временно прекращено движение транспорта в поселке Новинки.

Речь идет о перекрытии движения на улице Гагарина (на участке от улицы Школьной до дома №18) и на улице Новой напротив дома №202.

Изменения обусловлены проведением Всероссийских соревнований "Лыжня России-2021". В это время в зоне мероприятий будет запрещена парковка транспортных средств.

В департаменте также рассказали, как можно объехать участки, где перекрыто движение.

В частности, с улицы Окской в поселок Новинки 13 февраля можно будет въехать через улицу Приокскую и улицу Богородскую. Выезд из поселка Новинки можно осуществить через улицы Нижегородскую и Магистральную на улицу Окскую.

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Теги:
Транспорт
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