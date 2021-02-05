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Общество

Назван инвестор для берегоукрепления Черниговской набережной в Нижнем Новгороде

11 февраля 2021 10:50  [9] Общество

Фото: с сайта autotravel-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Берегоукрепление Черниговской набережной в Нижнем Новгороде планируется передать в концессию АО "Икс" (дочерняя компания ПАО "Сбербанк России"). Об этом сообщил начальник управления корпоративных отношений и реализации комплексных решений министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области Игорь Чебанов в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям 11 февраля 2021 года.

В ходе заседания депутаты рассмотрели вопрос о передаче в собственность Нижегородской области девяти берегоукрепительных сооружений в районе ул. Черниговской от Канавинского до Молитовского моста. Ранее они уже были переданы в безвозмездное пользование области как один из этапов данного процесса. Инициатором выступило министерство имущественных и земельных отношений региона.

Как пояснил Игорь Чебанов, Черниговская набережная будет передана концессионеру для реконструкции и последующей эксплуатации в течение десяти лет. Деятельность компании будет связана с нестационарными объектами. Концессию планируется реализовать в два этапа.

Сейчас с компанией ведутся переговоры по финансовой модели реализации проекта. В частности, министерство рассчитывает на получение субсидии из федерального бюджета. Но основная часть средств ожидается от инвестора. Ориентировочно объем инвестиций составит 4 млрд рублей.

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Теги:
Концессия Реконструкция
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