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Общество

Глеб Никитин поручил ускорить строительство нового здания школы №1 в Ардатове

11 февраля 2021 11:19  [108] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил ускорить строительство нового здания для школы №1 в Ардатове. Об этом на своей странице в соцсети Instagram написал заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов по итогам рабочей поездки в Ардатовский район.

"В 2022 году школе исполняется 150 лет. Чисто и все аккуратно. Но новый век и высокая скорость требуют новых образовательных пространств. По поручению губернатора ускорим процесс изысканий под новый земельный участок и подготовку проектно-сметной документации под новое здание школы", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что новое здание для школы будет построено к 2022 году. Его возведут по адресу ул.Карла Маркса, 1/01 в рамках программы по созданию новых мест в образовательных учреждениях региона. Планируется, что здание будет четырехэтажным, включая цокольный. Стоимость строительства оценивается в 700 млн рублей.

Напомним, что обеспечить школу №1 новым зданием Глеба Никитина попросили жители Ардатова в 2018 году.

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Теги:
Ардатовский район Строительство Школы
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