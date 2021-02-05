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Озвучены подробности расследования дела об убийстве девушки на озере Автозавода

11 февраля 2021 17:13  [175] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Расследование дела в отношении подозреваемого в убийстве девушки на озере в Автозаводском районе Нижнего Новгорода завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего местного жителя Юрия Чекановского. Об этом 11 февраля сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что его подозревали в ряде преступлений, одно из которых – убийство 21-летней местной жительницы Надежды Рысевой, которая являлась гражданкой Республики Беларусь.

Чекановского арестовали по подозрению в убийстве девушки в середине июля 2020 года. Накануне, 14 июля, стало известно, что тело девушки со связанными руками и ногами и с пакетом на голове было найдено в водоеме на Малышевских гривах (неподалеку от ул. Мостотряда) в Автозаводском районе.
Следователи полагают, что у женатого Чекановского были с погибшей близкие отношения.

Сегодня в прокуратуре сообщили, что у обвиняемого была 33-летняя соучастница-нижегородка. Ее тоже привлекли к уголовной ответственности по статье "Укрывательство преступлений" (ст. 316 УК РФ). Она сожгла вещи убитой, помогала Чекановскому различными советами, а также дала ложные свидетельские показания.

Кроме того, в ходе расследования дела об убийстве раскрыты другие преступления обвиняемого. В этот раз он обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками.

Одной из них на момент преступления было 16 лет. Это произошло в 2013 году. Чекановский обманом заманил жертву в лесистый участок местности на территории Нижегородского района и, угрожая пневматическим пистолетом, пытался ее изнасиловать. Потерпевшая рассказывала, что Чекановский даже выстрелил в нее и пуля задела девушку по касательной по лбу, а потом он стал избивать несовершеннолетнюю корпусом пистолета.

Однако подросток вступила с мужчиной в потасовку, и ей удалось убежать.

Еще одной жертвой сексуального насилия Чекановского стала 12-летняя девочка. Преступление произошло в 2009 году и также, как в случае с подростком, в Нижегородском районе. Обвиняемый напал на несовершеннолетнюю и совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

В отношении нижегородца утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по статьям "Убийство" (ч.1 ст.105 УК РФ), "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней" (п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ) и "Покушение на изнасилование несовершеннолетней" (ч.3 ст.30, п. "а" ч.3 ст.131 УК РФ).
Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

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Теги:
Изнасилование Прокуратура Убийство
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