Пункты обогрева для водителей установили на двух трассах в Нижегородской области Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пункты обогрева для водителей установили на двух трассах в Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, городки жизнеобеспечения развернули на двух опасных участках автодорог: на трассе М-7 Москва-Уфа (в районе н.п. Ветчак) и рядом с н.п. Золотово на трассе Р-159 в г.о.г. Бор. Такие меры приняты в связи с ухудшением погодных условий - метелью и гололедицей.

В ведомстве отметили, что в составе мобильных городков имеется все необходимое для оказания помощи водителям транспортных средств и их пассажирам, а именно есть возможность зарядить мобильный телефон, связаться с родными, выпить горячий чай.

Напомним, что c 12 по 14 февраля в регионе ожидается ухудшение погодных условий. Метель может стать причиной чрезвычайных ситуаций.

Также в настоящее время перекрыта трасса М-7 "Волга" в Володарском районе из-за ДТП.