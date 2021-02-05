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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 21 районе Нижегородской области

12 февраля 2021 13:43  [140] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 21 районе Нижегородской области. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 89 996 человек, из которых 39 082 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 50 914 – за пределами областного центра.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 9 834 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (6 331 человек), Советский (5 470), Канавинский (4 031), Московский (3 829), Сормовский (3 686), Приокский (2 959) и Нижегородский (2 942).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (7 027 заболевших жителей), Бор (4 676), Павловский (2 545), Балахнинский (2 454), Выксунский (2 127), Городецкий (2 109), Богородский (1 944), Шахунский (1 539), Кулебакский (1 502), Кстовский (1 495), Шатковский (1 438), Володарский (1 290), Лысковский (1 238), а также Арзамас (1 190), Уренский (1 189), Семеновский (1 129) и Навашинский (1 034) районы.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.

Теперь максимальное число зрителей театров и кинотеатров составляет не 40%, как ранее, а 60%. Разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе могут обслуживать гостей и в ночное время, а именно до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до конца февраля.

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Теги:
Инфекция Коронавирус Медицина и здоровье
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