Прокуратура проверяет качество уборки снега в связи с непрекращающейся метелью в Нижнем Новгороде
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Прокуратура проверяет качество уборки снега в связи с непрекращающейся метелью в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Согласно опубликованной информации, ведомство организовало проверку соблюдения администрацией города, подрядными организациями, управляющими компаниями и ТСЖ законодательства в сфере благоустройства.
"По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.
Напомним, что в регионе с 12 февраля наблюдается непрекращающаяся метель. До ночи 14 февраля в Нижнем Новгороде и области ожидается сильный снег и метель.
Возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, в том числе строительных кранов, падение деревьев со слабой корневой системой, затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.
13 февраля в регионе ожидается ледяной дождь.
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