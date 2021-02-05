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Общество

Прокуратура проверяет качество уборки снега в связи с непрекращающейся метелью в Нижнем Новгороде

13 февраля 2021 11:58  [110] Общество
Прокуратура проверяет качество уборки снега в связи с непрекращающейся метелью в Нижнем Новгороде

Прокуратура проверяет качество уборки снега в связи с непрекращающейся метелью в Нижнем Новгороде

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прокуратура проверяет качество уборки снега в связи с непрекращающейся метелью в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Согласно опубликованной информации, ведомство организовало проверку соблюдения администрацией города, подрядными организациями, управляющими компаниями и ТСЖ законодательства в сфере благоустройства.

"По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в регионе с 12 февраля наблюдается непрекращающаяся метель. До ночи 14 февраля в Нижнем Новгороде и области ожидается сильный снег и метель.

Возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, в том числе строительных кранов, падение деревьев со слабой корневой системой, затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

13 февраля в регионе ожидается ледяной дождь.

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Теги:
Прокуратура Снег ЧС
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