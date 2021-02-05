Горку из свежевыпавшего снега построили в нижегородском Бешенцеве

Горку из свежевыпавшего снега построили в нижегородском Бешенцеве. Об этом сообщили в местном ТОС "Согласие" (Приокский район).

Этим занялись сами жители, всего около 30 человек. Дети тоже помогали: таскали ведерки со снегом и работали лопатками. Размеры строения позволили кататься с него на "ватрушках".

Кроме того, во время строительства в честь Дня влюблённых была создана фотозона — два больших сердца.

Как сообщалось ранее, жители нижегородского Сормова добавили своим дворам романтики 14 февраля, а в центре Нижнего Новгорода раздают воздушные "сердца-валентинки".