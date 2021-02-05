Трамвайный вагон сошёл с рельсов в центре Нижнего Новгорода
НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов
Трамвайный вагон сошёл с рельсов в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщают в соцсетях.
В частности, ДТП произошло у ТЦ "Небо" на площади Лядова 14 февраля.
Пассажиров экстренно эвакуировали из салона. По предварительной информации, никто не пострадал.
При этом движение на линии остановлено. В районе ДТП образуется транспортный "затор".
Напомним, 20 января около 09:00 трамвай, двигавшийся по маршруту №7, сошёл с рельсов возле станции метро "Буревестник" в Нижнем Новгороде. В столб врезался второй вагон состава. Предположительно, это произошло из-за попадания постороннего предмета. Был повреждён кузов вагона.
Также напомним, что 25 января трамвай №7 загорелся во время движения неподалеку от ул. Черняховского.
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