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Общество

Трамвайный вагон сошёл с рельсов в центре Нижнего Новгорода

14 февраля 2021 17:00  [96] Общество
Трамвайный вагон сошёл с рельсов в центре Нижнего Новгорода

Трамвайный вагон сошёл с рельсов в центре Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Трамвайный вагон сошёл с рельсов в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщают в соцсетях.

В частности, ДТП произошло у ТЦ "Небо" на площади Лядова 14 февраля.

Пассажиров экстренно эвакуировали из салона. По предварительной информации, никто не пострадал.

При этом движение на линии остановлено. В районе ДТП образуется транспортный "затор".

Напомним, 20 января около 09:00 трамвай, двигавшийся по маршруту №7, сошёл с рельсов возле станции метро "Буревестник" в Нижнем Новгороде. В столб врезался второй вагон состава. Предположительно, это произошло из-за попадания постороннего предмета. Был повреждён кузов вагона.

Также напомним, что 25 января трамвай №7 загорелся во время движения неподалеку от ул. Черняховского.

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Теги:
ДТП Трамвай Транспорт
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