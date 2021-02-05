Трамвайный вагон сошёл с рельсов в центре Нижнего Новгорода Общество

Трамвайный вагон сошёл с рельсов в центре Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Трамвайный вагон сошёл с рельсов в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщают в соцсетях.

В частности, ДТП произошло у ТЦ "Небо" на площади Лядова 14 февраля.

Пассажиров экстренно эвакуировали из салона. По предварительной информации, никто не пострадал.

При этом движение на линии остановлено. В районе ДТП образуется транспортный "затор".

Напомним, 20 января около 09:00 трамвай, двигавшийся по маршруту №7, сошёл с рельсов возле станции метро "Буревестник" в Нижнем Новгороде. В столб врезался второй вагон состава. Предположительно, это произошло из-за попадания постороннего предмета. Был повреждён кузов вагона.

Также напомним, что 25 января трамвай №7 загорелся во время движения неподалеку от ул. Черняховского.