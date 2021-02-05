Нижегородцы в День влюблённых проведут свидание на колесе обозрения Общество

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Нижегородцы в День влюблённых проведут свидание на колесе обозрения. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, Сормовский парк в День всех влюбленных организовал ряд мероприятий, чтобы соединить сердца, любителей коньков и кофе.

Так, пришедшие на открытый каток парами получают в прокате второй комплект коньков бесплатно. Предложением воспользовались уже 10 влюбленных пар.

А для замёрших после прогулок в этот морозный день действует акция "Второй кофе бесплатно" в кофейне рядом с катком. На 15:00 в ней поучаствовали 15 пар. Оба предложения будут действовать до 20:00.



Кроме того, 36 свиданий намечены на сегодня на Сормовском колесе обозрения. Эта акция была анонсирована заранее. "Высотное" свидание длится 30 мин (шесть кругов).

Как сообщалось ранее, жители нижегородского Сормова добавили своим дворам романтики 14 февраля, а в центре Нижнего Новгорода раздают воздушные "сердца-валентинки". В Приокском районе в честь праздника у горки из свежевыпавшего снега была создана фотозона — два больших сердца.