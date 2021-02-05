Скейтплощадку установят в нижегородских Новинках в 2022 году Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Скейтплощадку установят на территории Новинок в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Приокского района.

Согласно полученной информации, это планируется сделать в 2022 году.

"На данный момент городские ведомства - департамент физической культуры и спорта и департамент строительства прорабатывают вопрос установки скейтплощадки. В этом году планируется провести проектирование площадки, в следующем - ее возведение", - сообщили в ведомстве.

При этом, что это будет за площадка, и каков планируемый объем финансирования, пока не определено.

Напомним, первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу проходил в ФОКе "Мещерский" в Нижнем Новгороде в октябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин в рамках форума "Россия – спортивная держава" подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает, что регион и федерация будут сотрудничать для развития скейтбординга. Это касается взаимодействия при создании скейтпарков, в том числе крытых (отвечающих требованиям международной федерации World Skate Federation), подходящих для всесезонной подготовки. Также предполагается сотрудничество при формировании и развитии спортивной сборной команды Нижегородской области по скейтбордингу и популяризации этого вида спорта в регионе.