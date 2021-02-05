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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области

15 февраля 2021 13:26  [174] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 91 302 человек, из которых 39 660 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 51 642 – за пределами областного центра.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 9 978 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (6 407 человек), Советский (5 537), Канавинский (4 092), Московский (3 900), Сормовский (3 762), Нижегородский (2 999) и Приокский (2 985).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (7 127 заболевших жителей), Бор (4 729), Павловский (2 560), Балахнинский (2 488), Городецкий (2 138), Выксунский (2 129), Богородский (1 988), Шахунский (1 572), Кстовский (1 508), Кулебакский (1 503), Шатковский (1 444), Володарский (1 320), Лысковский (1 251), а также Арзамас (1 225), Уренский (1 217), Семеновский (1 150) и Навашинский (1 039) районы.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.

Теперь максимальное число зрителей театров и кинотеатров составляет не 40%, как ранее, а 60%. С некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до конца февраля.

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Теги:
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