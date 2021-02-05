Озвучена обновленная информация о заболевших COVID-19 нижегородцах на 16 февраля Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 416 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 16 февраля. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера был 561989зарегистрирован 431 новый случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 16 февраля, как и днем ранее, составляет 0.95.

По данным на 16 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 91 718 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 719 (вчера - 5 739).

В настоящее время около 3,7 тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 2,8 тысячи человек лечится в больницах, один человек пребывает в обсерваторе.

При этом уже 83 686 нижегородцев, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 416 человек, а 10 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 313.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 236 237 человек, в том числе за последние сутки протестировано 2 028 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 169,3 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.

Теперь максимальное число зрителей театров и кинотеатров составляет не 40%, как ранее, а 60%. С некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до конца февраля.