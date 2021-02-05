"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Автоломбард "Центр выкупа автомобилей" - удобно и надежно

16 февраля 2021 16:38  [65]

Услуги автоломбардов пользуются спросом, и это не случайно. Ведь здесь могут предложить хорошую цену за автомобиль. Также если ваша машина находится в кредите или неисправна, то продать её через автоломбард становится очень выгодно.

Сделать выкуп авто Нижний Новгород можно в компании "Центр выкупа автомобилей". Здесь за ваш автомобиль предложат солидную сумму. Даже если ваше авто побывало в ДТП, то через данный автоломбард есть шанс его продать.

Услуги компании

"Центр выкупа авто" в Нижнем Новгороде может предложить:

  • выкуп кредитных автомобилей;
  • неисправных;
  • отечественных;
  • с запретом на рег.действия;
  • коммерческих.

Принцип работы автоломбарда очень просто. Вы звоните в компанию по телефону или оставляете заявку онлайн, с вами связывается специалист центра. Далее вы приезжаете в офис на своем авто. Сотрудник оценивает машину и называет цену. Если вы согласны, вы получаете необходимую сумму, машина остается в ломбарде. Вы также в любой момент можете выкупить свой автомобиль.

Вся процедура не займет много времени. Специалисты помогут вам оформить документы.

Если вам срочно нужны деньги, то отдать машину в автоломбард – это оптимальный вариант. Также подойдет он и для тех, у кого нет возможности выплачивать кредит за машину. Ну и есть много других ситуаций, когда услуги данной компании вам пригодятся.

Самостоятельно продать машину бывает очень сложно. В таком деле лучше положиться на профессионалов. "Центр выкупа авто" именно такая профессиональная организация, которая поможет вам в любой ситуации.

Наши плюсы

От вас понадобятся лишь такие документы:

  • паспорт;
  • документ о регистрации машины.

Вам не придется собирать дополнительные документы, которые могут потребоваться в банке. Например, справки от поручителей, документы о доходах и прочее.

Также плюсы: быстрое оформление и быстрая выдача наличных. Если деньги нужны срочно, то это прекрасное решение.

В автоцентре прозрачные условия для клиентов. Заключается официальный договор на залог.

Кроме того весомые преимущества: можно получить займ с любой кредитной историей, высокие проценты по кредиту, выше, чем в банках. Размер займа может составить до 80% от рыночной стоимости автомобиля.

В данной компании всегда предложат хорошую цену, быстро оформят все документы. Предлагаются доступные и понятные услуги. С компанией приятно сотрудничать.

"Центр выкупа автомобилей" в Нижнем Новгороде – ваше верное решение!

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph