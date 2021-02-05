Автоломбард "Центр выкупа автомобилей" - удобно и надежно

Услуги автоломбардов пользуются спросом, и это не случайно. Ведь здесь могут предложить хорошую цену за автомобиль. Также если ваша машина находится в кредите или неисправна, то продать её через автоломбард становится очень выгодно.

Сделать выкуп авто Нижний Новгород можно в компании "Центр выкупа автомобилей". Здесь за ваш автомобиль предложат солидную сумму. Даже если ваше авто побывало в ДТП, то через данный автоломбард есть шанс его продать.

Услуги компании

"Центр выкупа авто" в Нижнем Новгороде может предложить:

выкуп кредитных автомобилей;

неисправных;

отечественных;

с запретом на рег.действия;

коммерческих.

Принцип работы автоломбарда очень просто. Вы звоните в компанию по телефону или оставляете заявку онлайн, с вами связывается специалист центра. Далее вы приезжаете в офис на своем авто. Сотрудник оценивает машину и называет цену. Если вы согласны, вы получаете необходимую сумму, машина остается в ломбарде. Вы также в любой момент можете выкупить свой автомобиль.

Вся процедура не займет много времени. Специалисты помогут вам оформить документы.

Если вам срочно нужны деньги, то отдать машину в автоломбард – это оптимальный вариант. Также подойдет он и для тех, у кого нет возможности выплачивать кредит за машину. Ну и есть много других ситуаций, когда услуги данной компании вам пригодятся.

Самостоятельно продать машину бывает очень сложно. В таком деле лучше положиться на профессионалов. "Центр выкупа авто" именно такая профессиональная организация, которая поможет вам в любой ситуации.

Наши плюсы

От вас понадобятся лишь такие документы:

паспорт;

документ о регистрации машины.

Вам не придется собирать дополнительные документы, которые могут потребоваться в банке. Например, справки от поручителей, документы о доходах и прочее.

Также плюсы: быстрое оформление и быстрая выдача наличных. Если деньги нужны срочно, то это прекрасное решение.

В автоцентре прозрачные условия для клиентов. Заключается официальный договор на залог.

Кроме того весомые преимущества: можно получить займ с любой кредитной историей, высокие проценты по кредиту, выше, чем в банках. Размер займа может составить до 80% от рыночной стоимости автомобиля.

В данной компании всегда предложат хорошую цену, быстро оформят все документы. Предлагаются доступные и понятные услуги. С компанией приятно сотрудничать.

"Центр выкупа автомобилей" в Нижнем Новгороде – ваше верное решение!

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