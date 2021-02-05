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Общество

Прокуратура внесла представление мэру Нижнего Новгорода из-за некачественной уборки снега

17 февраля 2021 11:40  [48] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прокуратура внесла представление мэру Нижнего Новгорода из-за некачественной уборки снега. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

Согласно опубликованной информации, ведомством завершена проверка качества уборки снега и наледи в Нижнем Новгороде после затяжного снегопада, длившегося на протяжении трех дней.

По итогам проверки сотрудники прокуратуры выявили многочисленные нарушения правил благоустройства в зимний период: ненадлежащая очистка от снега дорожного покрытия, наличие валов снега на тротуарах и посадочных площадках общественного транспорта, на пересечении проезжих частей, непроведение уборочных работ на придомовых территориях и проездах.

На основании этого главам администраций районов были внесены представления. При этом более 80 представлений было внесено в управляющие многоквартирными домами организации и ТСЖ, объявлено 13 предостережений. Также предостережение было объявлено первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода.

Кроме того, прокуратура установило, что уборку улиц производили лишь 260 единиц спецтехники (чуть более половины всего автопарка).

По всем указанным фактам и.о. прокурора города внес представление главе города Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что в городе введен режим ЧС в связи с продолжительным снегопадом.

Вводимый в городе режим ЧС предполагает круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц горадминистрации. Силы и средства служб районов города должны быть приведены в готовность и постоянно контролировать состояние объектов жизнеобеспечения. Работа по надлежащему содержанию дорог и дворов города должна вестись круглосуточно.

В городе продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Для беспрепятственной уборки снега и наледи на ряде улиц города введен запрет на стоянку автомашин. Автомобили, припаркованные в зоне проведения работ в эти дни, будут эвакуированы.

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Теги:
Прокуратура Снег Юрий Шалабаев
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