Временное ограничение парковки на ряде улиц Нижнего Новгорода продлено Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Временное ограничение парковки на ряде улиц Нижнего Новгорода продлено. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно предоставленной информации, соответствующее постановление подписал глава города Юрий Шалабаев.

Так, до 09:00 24 февраля запрещена парковка и остановка транспортных средств в центре города - на улицах Алексеевской, Минина, Горького, Пискунова, Рождественской, Октябрьской, Добролюбова, Ильинской, Ковалихинской, а также на площади Горького и Верхне-Волжский и Нижне-Волжской набережных.

Кроме этого, этим же постановлением ограничена парковка на улицах Большой Печерской, Белинского, Красносельской, Сергиевской, Заломова, Культуры, Никиты Рыбакова, Героя Космоса, Вождей Революции, Исполкома, Молитовской, Баха, Адмирала Макарова, Адмирала Нахимова, Медицинской, Рокоссовского, Ижорской, Невзоровых, Генкиной, Республиканской, Полтавской, Малой Ямской, Студенческой, Ветеринароной, дублеру Ванеева, Лескова, Комсомольской, Дьяконова, Берёзовской, Черняховского, Ярошенко (проезд у с/к "Юность"), Мечникова (у домов №№41, 43, 67, 69), набережной Федоровского, на проспектах Кирова и Молодёжном и Южном шоссе.

В департаменте транспорта отметили, что автомобили, припаркованные в зоне проведения работ в эти дни, будут эвакуированы. Такие меры вводятся для беспрепятственной уборки дорожными службами снега и наледи с улиц города.

Ранее сообщалось, что в городе введен режим ЧС в связи с непрекращающимся на протяжении трех дней снегопадом. Качество уборки снега в городе проверяет региональная прокуратура.

Слой снега в городе за минувшие выходные составил около 1 метра. По информации синоптиков, на территории Нижегородской области 12, 13 и 14 февраля 2021 года выпало от 40 до 90% месячной нормы снега. За двое суток высота снежного покрова в регионе выросла на 15-25 см.