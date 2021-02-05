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Политика

Экс-глава администрации в Нижегородской области приговорен к 1,5 годам лишения свободы за превышение полномочий

18 февраля 2021 09:25  [192] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Экс-глава администрации в Нижегородской области приговорен к 1,5 годам лишения свободы за превышение полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По информации ведомства, Павловский горсуд вынес приговор бывшему главе администрации МО города Ворсма Павловского района.

Суду удалось установить, что в сентябре 2018 года между главой администрации и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на уборку кладбища.

При этом глава администрации знал, что у предпринимателя нет необходимых технических средств для сбора, вывоза и утилизации мусора. Тем не менее он подписал акт о выполнении работ, в результате чего нанесен ущерб бюджету города в размере 300 тыс рублей.

Согласившись с позицией гособвинителя, суд приговорил бывшего главу администрации к 1,5 годам лишения свободы, с испытательным сроком 1 год.

Напомним, что ранее суд приговорил другого экс-главу администрации в Нижегородской области к 4 годам лишения свободы условно за мошенничество.

В рамках следствия удалось установить, что женщина мошенническим путем получала от индивидуального предпринимателя денежные средства за проезд транспортных средств, осуществляющих лесозаготовку на территории делянок.

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Теги:
Прокуратура чиновники
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