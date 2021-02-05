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Комитет ЗС НО отложил выделение средств на строительство пристроя к школе №168 в Нижнем Новгороде

18 февраля 2021 11:03  [47] Общество
Возведение пристроя в 2018 году

Возведение пристроя в 2018 году

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Комитет Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам принял решение не выделять дополнительные средства на строительство пристроя к школе №168 И.И. Лабузы в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Такое решение было принято на заседании 18 февраля 2021 года.

Поправка в бюджет региона была инициирована партией КПРФ.

Как сообщила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима, внесение корректировок в бюджет нецелесообразно. В 2021 году на строительство пристроя предусмотрено 6,6 млн рублей, в 2022 году - 268 млн рублей. Кроме того, в смету заложено 80 млн рублей из бюджета города. Ольга Сулима напомнила, что деньги на строительство неоднократно выделялись из бюджета в 2017-2019 годах, но так и не были освоены. 

В настоящее время конкурс на строительство пристроя еще не объявлен. Начать работы подрядчик сможет не раньше июня. Срок строительства оценивается в 11 месяцев. 

"Если мы увидим, что деньги осваиваются быстрыми темпами, перенесем средства с 2022 года. Будем добавлять по необходимости", - сказала Ольга Сулима.

Депутат ЗС НО Артем Баранов, работающий на этом округе, пообещал контролировать работу подрядчика.

Комитет на заседании будет рекомендовать отклонить поправку.

Напомним, что строительство пристроя планируется с 2015 года. Тогда был разработан проект, а в 2017 году ООО "Гранит" приступило к выполнению работ. В новом здании должны были быть не только учебные классы, но и современный спортивный зал, большая столовая.

Однако, 2 сентября 2018 года администрация Нижнего Новгорода расторгла контракт с ООО "Гранит" из-за невыполнения сроков строительства. На момент расторжения договора, работы на объекте были выполнены на 18%. Тогда подрядчик объяснил причины расторжения контракта тем, что получил проектную документацию в полном объеме лишь спустя 14 месяцев после подписания муниципального контракта.

В 2019 году была проведена корректировка проекта, в 2020 - получено одобрение Госэкспертизы.

Ранее директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрий Горбунов заявлял, что имеющихся средств на возведение пристроя не хватает. По его словам, при подтверждении финансирования, проведение аукциона было запланировано на май.

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Теги:
Законодательное собрание Строительство Школы
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